親民黨拜票氣球亮相 電動機車環島造勢開跑

親民黨總統候選人宋楚瑜競總發言人于美人（前左）22日與親民黨不分區立委參選人蔡沁瑜（前右）前往建國花市掃街拜票，親民黨的「拜票氣球」也是首次亮相，吸引民眾目光。中央社記者陳俊華攝 108年12月22日

（中央社記者陳俊華台北22日電）2020大選日益逼近，親民黨今天掃街首度出動「拜票氣球」，並展開電動機車環島造勢，由不分區立委參選人接力造訪社福機構，預計親民黨總統候選人宋楚瑜將與鴻海集團創辦人郭台銘將在新竹場合體。

親民黨總統候選人宋楚瑜競辦發言人于美人，下午與親民黨不分區立委參選人蔡沁瑜前往建國花市掃街拜票，並出動「拜票氣球」，吸引民眾目光。于美人所到之處，許多民眾也都上前要求拍照留念，更有一名自稱是資深鐵粉的民眾，準備照片請于美人簽名。

另外，親民黨今天起展開「沒有人是橘外人」電動機車環島造勢，由不分區立委參選人接力造訪社福機構，預計親民黨總統候選人宋楚瑜將與鴻海集團創辦人郭台銘合體；蔡沁瑜說，原則上會朝新竹場去規劃。

對於罷韓、挺韓遊行昨天下午在高雄拚場，于美人受訪時表示，高雄的遊行對於台灣民主史上，是非常重要的里程碑，通過一個這麼大的壓力測試，要感謝警察的辛苦，因為警察的公正、堅持、努力，才可以和平地走完遊行，警察是穩定台灣重要的力量，感謝雙方遊行民眾，自我克制，重新寫了民主新的篇章。

于美人說，親民黨的立場就是，「我們不是敵人，我們是同胞，選舉完我們還是同胞」，要追求和平、理性、自由、民主的台灣；兩邊參與的人數都非常多，但人數精算不是遊行的重點，而是這麼大規模遊行最後可以平和落幕，「是台灣選民值得跟全世界驕傲的一件事」，感謝兩方主辦單位，台灣民主一定可以走向更成熟的境界。

今天的掃街活動中親民黨的「拜票氣球」首次亮相，不過，于美人和蔡沁瑜都沒有嘗試，于美人笑著說，她要撐出第三勢力的空間，身上背負的責任已經夠沉重，不想再背「拜票氣球」增加重量；蔡沁瑜則說，可以嘗試背看看，但重點還是要空出雙手，多與民眾互動。

于美人也說，選舉逼近要開始進行地面戰，雖然親民黨很小，但提出的法案數量、通過的比例卻是最高的，小黨有存在的價值，她也要反駁一下之前內政部次長陳宗彥所說政黨票投給小黨是浪費選票，「這是充滿心機的語言」。（編輯：林孟汝）1081222