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蔡英文籲雲林鄉親支持 讓台灣更好

最新更新：2019/12/22 20:56
總統蔡英文（前中）22日晚間出席全國雲林同鄉總會在新北市舉行的總會長交接餐會，呼籲鄉親支持她繼續連任、民進黨國會過半，一起讓台灣更好。中央社記者王鴻國攝　108年12月22日
總統蔡英文（前中）22日晚間出席全國雲林同鄉總會在新北市舉行的總會長交接餐會，呼籲鄉親支持她繼續連任、民進黨國會過半，一起讓台灣更好。中央社記者王鴻國攝　108年12月22日

（中央社記者王鴻國新北22日電）總統蔡英文今晚出席中華民國雲林同鄉總會在五股工商展覽館舉辦的新舊總會長交接餐會，她呼籲雲林鄉親支持她連任，民進黨在國會立委席次過半，讓台灣更好。

蔡總統今晚進場時，現場民眾爭相握手拍照，氣氛熱烈，在總會幹部陪同下上台致詞，她首先一一介紹立委參選人余天等人，希望雲林鄉親能支持她順利連任，及民進黨在國會席次過半。

蔡總統表示，台灣的經濟成長率目前是四小龍第1名，未來也會是第1名，台灣的經濟前景是看好的，再給她4年，她會讓台灣愈來愈好，不僅台灣經濟一定會更好，也能讓社會福利更好。

蔡總統說，台灣經濟好、人民收入好，就能夠繼續做建設，未來也要來投資台灣中南部，雲林就是很重要的地方。（編輯：方沛清）1081222

中華民國雲林同鄉總會22日在新北市舉行新、舊任總會長交接餐會，在內政部長徐國勇（中）見證下，第10屆總會長李景雄（右）正式走馬上任。中央社記者王鴻國攝　108年12月22日
中華民國雲林同鄉總會22日在新北市舉行新、舊任總會長交接餐會，在內政部長徐國勇（中）見證下，第10屆總會長李景雄（右）正式走馬上任。中央社記者王鴻國攝　108年12月22日
總統蔡英文（左）22日晚間到新北市出席中華民國雲林同鄉總會新舊總會長交接活動，受到現場群眾熱烈歡迎。中央社記者王鴻國攝　108年12月22日
總統蔡英文（左）22日晚間到新北市出席中華民國雲林同鄉總會新舊總會長交接活動，受到現場群眾熱烈歡迎。中央社記者王鴻國攝　108年12月22日
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