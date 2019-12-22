爭取雲林鄉親選票 韓國瑜：別讓女婿漏氣

（中央社記者王承中台北22日電）國民黨總統候選人韓國瑜今天晚間以雲林女婿身分，出席全國雲林同鄉會活動。韓國瑜特別拜託鄉親，把選票集中投給他，給他一個機會，一定會重新翻轉台灣，找回經濟繁榮，「不要讓雲林女婿漏氣」。

距離明年大選不到一個月，為爭取重返執政、立院過半，國民黨總統候選人韓國瑜今天前往台北市、新北市，替國民黨立委參選人輔選造勢，連趕10個競選行程，堪稱鐵人行程，最後一站是在晚間出席在新北市五股工商展覽館舉辦的全國雲林同鄉會活動。

總統蔡英文稍早也曾到場出席，現場民眾爭相握手拍照，氣氛熱烈。蔡總統在致詞時表示，希望雲林鄉親能支持她順利連任，及民進黨在國會席次過半。

韓國瑜約在晚間8時20分左右，在雲林縣長張麗善，以及國民黨立委參選人黃桂蘭等人的陪同下進入會場，許多支持者爭相上前要求握手與拍照，「韓國瑜凍蒜」、「韓總統好」等口號，也在現場四處不斷傳出。

韓國瑜在致詞時向台下的雲林鄉親拉票，他表示，民進黨執政3年半，許多台灣人的日子過得很痛苦，經濟發展非常不好，不管是軍公教、觀光業、中小企業、服務業、農漁民、勞工等都過得非常辛苦。

韓國瑜指出，他當雲林女婿，沒有給雲林人漏氣。這次要特別拜託雲林鄉親能把選票集中投給國民黨立委參選人及韓國瑜，給他一個機會，他一定會重新翻轉台灣，找回經濟的繁榮，讓台灣發光發熱。他也向雲林鄉親喊話，「不要讓雲林女婿漏氣」。（編輯：林孟汝）1081222