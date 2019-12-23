經長：有心人炒作核能 都不面對核廢料問題

（中央社記者趙麗妍台中23日電）經濟部長沈榮津今天表示，有心人炒作核能，都不面對核廢料的問題，他說，因核廢料的永久貯存場沒有著落，乾式貯存槽會變成最終貯存場址，談核能首要面對高階核廢料放那裡。

沈榮津下午出席由東海大學舉辦的「板金AI戰略聯盟暨國家隊成立典禮」，致詞時，他提及，有心人要炒作談核能，擁核團體都不去面對核廢料的問題，台灣適合處理核廢料的新北、宜蘭、花蓮、台東、屏東及兩個離島，7個單位都反對，那核廢料要放那邊。

沈榮津表示，過去能源98%都依賴進口，但老天爺給了太陽能、風，好好利用發展能源多元化，可以自主提高比率。

沈榮津後續接受聯訪指出，現在核二廠的燃料池子已經滿了，新的燃料棒進不去，沒辦法發電，必須要有乾式貯存槽，但乾式貯存槽要考慮到地方政府的壓力。

沈榮津表示，因為現在核廢料的永久貯存場沒有著落，乾式儲存槽變成是核廢料的最終貯存場址，所以地方政府有壓力，要推核能一定要面對高階核廢料要放那裡，這是一個很嚴肅的議題。

另外有關，前總統馬英九輔選國民黨籍立委時，喊出票投蔡英文，選後電價漲50%的說法，沈榮津指出，電價公式規定1次僅能漲3%，每年4、10月檢討電價，1年不會超過6%，台電將成本報告給電價審議委員會，由審議委員討論後決定。沈榮津重申照顧民生、穩定物價原則，會尊重電價公式。

迎戰AI時代，東海大學、台灣板金經營協會與微軟AI研發中心攜手組成「板金AI戰略聯盟」，期盼成為板金產業智慧轉型的推動平台。大渡山－東海AI中心與五家板金業者成立「板金AI國家隊」，結合業者的專業與經驗、學界研發能量、軟體公司技術，創造傳統產業智慧轉型。（編輯：方沛清）1081223