王金平輔選被視歸隊藍營 卓榮泰：原有計畫不變

（中央社記者蕭博陽南投縣23日電）民進黨主席卓榮泰今天到南投縣輔選黨籍立委參選人陳癸佑、蔡培慧，針對前立法院長王金平被視為「歸隊」藍營，卓榮泰說，不會因任何一人加入對方陣營，而改變原有競選計畫。

卓榮泰下午在南投縣議員陳翰立、列民進黨不分區立委安全名單的縣議員羅美玲等人陪同下，先到南投市與陳癸佑車隊掃街，車隊行經南投市區、縣政府一帶，眾人張開手掌向民眾招手，象徵支持5號陳癸佑。

卓榮泰接受媒體訪問表示，南投縣是台灣中心，若能在南投取得好成績，當然有助民進黨獲得國會過半席次，尤其南投縣是中國國民黨主席吳敦義故鄉，但吳敦義最近比較忙，沒時間回南投，因此自己替吳敦義「照顧我們自己的人」。

對於南投立委選情，卓榮泰表示，掃街後會與陳癸佑、蔡培慧交換意見，因為這2人對自己選情一定最敏感、最有感覺，之後中央黨部再利用最後時間加強輔選，若都勝選，也代表改革獲人民肯定。

另外，王金平近來展開輔選國民黨立委行程，被外界視為「歸隊」，卓榮泰回應，從黨主席、總統與副總統候選人到不分區立委，對手陣營這段時間犯的錯誤，已不是任何一人歸隊就能改變，且民進黨競選策略也不會因對手錯誤而改變原有步驟，也不會因任何一人加入對方陣營而改變計畫。

卓榮泰輔選蔡培慧時也表示，蔡培慧耕耘地方許久，且長期專注農業議題加上配合多名縣議員襄助，已有迴響，根據近期民調，若選前再多努力，將有機會「接到相當好訊息」，希望團隊繼續透過政策吸引選民支持，讓蔡培慧續留立法院、總統蔡英文連任、民進黨國會席次過半。

國民黨南投縣議員張嘉哲、游顥等人今天呼籲青年支持國民黨總統候選人韓國瑜，並批評蔡總統主打守護中華民國主權是假議題，卓榮泰指出，蔡總統一直堅持維持現狀，但破壞現狀的是中國用武力、政治、經濟、文化力量向台灣進逼，是中國企圖改變台海和平現狀，政府則是努力維持主權與安全。

卓榮泰說，國民黨勿再偏向中華人民共和國，國民黨不分區立委名單已說明一切，除非現在更換名單，向全民深刻道歉，否則無法相信國民黨親中聯共政策能有任何改變。

他也呼籲，國民黨要改變，只有人民用選票向國民黨表示「中華人民共和國在台灣沒有任何市場」，不要在台灣搞對立與動亂，讓政府維持和平穩定現狀。（編輯：洪學廣）1081223