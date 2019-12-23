柯文哲：民眾黨認真務實 才是真正的台灣價值

（中央社記者梁珮綺台北23日電）台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今晚在臉書釋出一段影片，內容為「給台灣民眾的內心話」，除強調自己從2014年以來都沒有改變，也表示認真務實是民眾黨守護台灣的核心價值。

他也表示，超越藍綠，讓台灣重開機，才是選戰最大目標。

影片中，柯文哲在台上發表短講，台下聽眾當中則有2014年的自己，象徵他從脫下醫師袍，離開台大醫師的那一刻至今，儘管身分不同，但對台灣的熱情、信念的堅持，都沒有改變。

柯文哲也在影片中細數自己就任台北市長5年來政績，如市場改建、興建社會住宅、東區門戶計畫與西區門戶計畫的實現、推行公共化幼兒園以及還債570億元等，訴諸「台北經驗，台灣實現」。

他表示，台灣人民給過國民黨與民進黨機會，「但這兩個政黨完全執政，卻完全不負責，只看到統獨爭論不休，政治分贓，國會亂成一團」。

柯文哲質疑，藍綠兩黨無所不用其極操作統獨對立，甚至黨同伐異，把不同意見的人貼上「台獨份子」、「共匪同路人」標籤，開始分誰是「台灣派」，誰是「中國派」。兩黨努力在國民裡面製造虛擬敵人，卻不花時間實際面對問題。

為此，柯文哲成立台灣民眾黨，強調要把立法院還給人民，給大家真正討論政策的空間，「台灣不能只是高喊發大財，更不能只是高喊芒果乾，而是要解決問題」。

柯文哲說，藍綠兩黨不敢碰的稅制問題與實價登錄，由民眾黨來做，堅持公開透明，要打破藍綠兩黨的密室政治，並主張18歲青年擁有參政權，同時會守護勞動權益、嚴守財政紀律。

柯文哲強調，台灣主權要彰顯不是靠嘴巴講，而是要動手做，「認真務實，是台灣民眾黨守護台灣這塊土地的核心價值，這才是真正的台灣價值」，他說，「整天文青體、喊口號，不是台灣價值」。

他也表示，民眾黨沒有五府千歲、沒有派系分贓，沒有和主流民意脫節的人，「我們只有專業、熱情，和台灣人民的支持，呼籲民眾支持台灣民眾黨，讓台灣重開機，給台灣一個更美好的未來。」（編輯：洪學廣）1081223