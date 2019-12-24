柯文哲30日起請假 跑全台輔選民眾黨

（中央社記者梁珮綺台北24日電）台北市長柯文哲在昨天釋出的影片中致力為民眾黨拉票，知情人士今天指出，柯文哲將於30日起請假，全台走透透替民眾黨輔選。

民眾黨發言人林珍羽表示，28日將從高雄市出發，展開全台大車掃活動，而黨主席柯文哲會在定點發表短講，爭取最大認同，每到一處，就會針對當地問題進行分析，以及未來進國會後如何改善。

林珍羽說，選高雄市為出發地是訴求南北平衡。

知情人士也表示，柯文哲將於30日向台北市政府請假，全力投入輔選，但如31日晚間跨年晚會、明年1月1日總統府升旗典禮等，仍會出席。

不過，柯文哲今天上午在市政大樓12樓接受媒體專訪時則表示，總統府元旦升旗典禮「去也不曉得幹什麼，不去也怪怪、去也怪怪」。

另外，鴻海創辦人郭台銘接受電視專訪時坦言後悔退出2020總統選舉，且對不起柯文哲及柯文哲母親何瑞英，被問及是否參選2024時則稱自己是中華民國派，如果台灣人民需要他，他永遠都在。

對此，柯文哲說，當時郭台銘若要參選2020總統，他會幫忙，不過時間已過，後悔也沒有用，至於2024總統選舉可能產生郭、柯對打情形，柯文哲則說，2020選完後再煩惱。

他也表示，2022年台北市長卸任後，再去想與準備2024都還來得及。（編輯：張銘坤）1081224