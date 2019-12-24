外交部明年組紡織業考察團 赴瓜國拓商機

（中央社記者顧荃台北24日電）外交部今天表示，因應美中貿易戰，台商重新進行全球布局，鼓勵以美國為主的業者到中美洲友邦投資，明年將籌組紡織業考察團，到瓜地馬拉考察，尋求商機。

外交部國際合作暨經濟事務司司長葉非比上午出席外交部例行記者會時，做上述表示。

葉非比指出，這是因為若企業以美國為主要市場，在加勒比海區域與中美洲有地理上的優勢，且這些國家多半與美國有經貿或關稅上的減免，並有便宜的土地跟勞力，友邦也會提供台商更多投資誘因。

葉非比說，特別是紡織業，美國有許多重要品牌都由台灣代工，從成本效益考量，中美洲等國是不錯的選擇，例如海地就是以紡織業為主，瓜地馬拉第一大出口產品也是紡織，瓜國經濟部長訪台時也特別與台灣紡織業者會談。

她表示，台商投資不一定是去蓋工廠，可能以合資、技術轉移或機器拓銷等方式對友邦進行投資。明年規劃紡織業考察團，一方面對友邦展現台灣投資考察的誠意，另一方面，也可用集體力量跟當地工商協會、相關政府部門進行更深入交流。

另外，在國經司今年的工作成果方面，葉非比表示，國經司今年共舉行11場雙邊經貿座談、8場商機說明會、參加22場商展，明年並已規劃參加23場商展。

葉非比說，明年將持續結合美國、日本等友台國家，在國際合作與發展領域的資源及經驗，共同推動與友邦的各項合作計畫；包含援外、金融與國際合作等，明年將持續辦理拓展民間商業投資與貿易往來的機會。（編輯：黃國倫）1081224