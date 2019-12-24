沼田幹夫估台灣選情 卓榮泰：檢視民調不敢大意

（中央社記者葉素萍台北24日電）日本前駐台代表沼田幹夫評估台灣總統大選民進黨和國民黨候選人票數差距約5個百分點。民進黨主席卓榮泰說，不敢大意，除了回頭檢視自己的民調準確度，也針對優勢選區與進攻選區全面調整。

卓榮泰今天接受廣播節目「POP大國民」專訪，他說，無論民調呈現出什麼數字，都不敢大意、不敢放鬆。

他說，聽到沼田幹夫的評估，他即刻與有關方面查證，包括如何調查、來源、時間點，更加深了「不得大意」的結論，民進黨回頭看過去所有的民調是否有不準確的地方，包括比較優勢的區域是否鬆懈，進攻區域是否方式不夠對，都在做全面調整。

卓榮泰指出，藍營陷在大中國情結當中，且在「九二共識」中打轉，沒有嗅到人民對於一國兩制的反擊。國民黨提出慘不忍睹的不分區名單，特別是維持吳斯懷列入名單的安排，由此可看到一個黨領導者的私心。他也質疑國民黨的不分區立委被提名人吳斯懷堂堂一個將軍，卻毫無凜然正氣。

被問到蔡政府欲推反滲透法，引發朝野爭議。卓榮泰重申，此法是防止境外政治勢力入侵，若透過各種資助合作進來影響台灣內部結構與安全，國家應有防衛能力。

另外，卓榮泰也說，他完全沒有考慮到明年1月11日之後要做什麼，「如果選不好，我就是負責任」。

至於所謂的「不好」，他說，最差就是總統、立委都選輸，但是若總統當選，國會沒過半，他也覺得自己沒有盡到對黨的責任。（編輯：楊玫寧）1081224