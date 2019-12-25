前美官員投書 籲川普在台灣大選後宣示保衛台灣

（中央社記者徐薇婷華盛頓24日專電）前美國國防部官員包士可今天投書媒體，呼籲美國摒棄戰略模糊政策，清楚表達會保衛台灣抵禦中共侵略。包士可表示，美國總統川普屆時應致電台灣總統當選人，傳達這項訊息。

包士可（Joseph Bosco）在美國前總統小布希（George W. Bush）時代曾擔任國防部長辦公室中國科科長，他今天投書「國會山莊報」（The Hill）表示，對美國政府來說，與台灣的安全夥伴關係過去是一種支持台灣自我防衛的義務，但現在已演化成美國在東亞安全需求、利益不可或缺的一部分。

包士可指出，美國有些人士擔心，若美國過於明顯承諾會支持台灣，可能會鼓勵冒險行徑，造成與中國突發危機，並把美國拉進台海爭端。對於這樣的憂慮，總統蔡英文傳達訊息消除疑慮。

蔡總統曾向中國表示「我們不會在壓力下屈服」，她也說過台灣不會在接受支持之際從事挑釁行為；蔡總統也曾指出，她有信心她的政府已找到「正確方式」，能在維持台灣主權之際，穩定兩岸狀況並獲得國際支持。

包士可呼籲，若蔡總統連任成功，亦或是國民黨總統候選人韓國瑜贏得大選並承諾遵循蔡總統在處理兩岸關係上所施行、主張的「負責任作法」，美國應摒棄對台灣的戰略模糊政策，清楚向北京闡明：「美方會保衛台灣，抵禦任何來自中共的侵略或脅迫。」

此外，包士可也呼籲川普屆時應該致電台灣總統當選人，並在電話中傳達上述訊息。包士可強調，連那些威脅美國利益、試圖破壞美國價值的國家領袖，都會接到美國的當選祝賀電話，而台灣是對美國國安有貢獻的英勇民主政體，致電台灣總統當選人是美國至少能做的事。

包士可也呼籲，與美國享有共同價值、利益的「英勇領導人」，在華府受歡迎的程度至少應該和威脅美國價值利益、實施種族滅絕的獨裁者們相同。他說：「為了美國國家及全球利益，（美國）總統與國會應一起促成此事。」（編輯：周永捷）1081225