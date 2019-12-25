民進黨立院黨團：沒有特偵組 也可以打老虎

（中央社記者王揚宇台北25日電）國民黨總統候選人韓國瑜日前表示，若當選一定成立特偵組；民進黨立法院黨團今天開記者會指出，廢除特偵組是因當時介入「馬王政爭」甚深等原因，而且就算沒有特偵組「也可以打老虎」。

韓國瑜18日在2020總統大選首場電視政見發表會上表示，若當選一定成立特偵組；民進黨立法院黨團今天由黨團書記長李俊俋、立委李麗芬及周春米，共同召開「司法改革不走回頭路，沒有特偵組也可以打老虎」記者會，回應韓國瑜的說法。

李俊俋說，韓國瑜在政見會上講到要「恢復特偵組」，但特偵組之所以廢除，是因它以政治手段介入「馬王政爭」，時任檢察總長黃世銘甚至對立院總機監聽，最後遭判刑確定，因此當初是他及民進黨立委蔡易餘、葉宜津提案，廢除這個不適當的東廠，盼韓國瑜在今天的第2場政見會上能有多一點內容。

李麗芬指出，聽到「恢復特偵組」，相信資深立委都會心驚膽跳，因為過去特偵組監聽立院，全部立委都是受害人，因此不能讓這個憲政怪物再回來，也希望韓國瑜不要拋不負責任的政見，更何況沒有特偵組，還是可以辦弊案。

周春米則說，刑事訴訟法的規範中沒有特偵組的設立，當初是因應社會民意需求，針對貪污案成立特偵組，設在最高檢察署下，發揮調查權限，而且特偵組是特別偵查制度，有其時空背景，並非本來的原則，2017年經立法院審查後通過廢除。

李俊俋表示，過去確實因為「打老虎」需求，社會希望成立特偵組，但諸如台北雙子星弊案、莫拉克風災重建索賄案、新店都更案、八德合宜住宅案、基隆市議會掏空案等弊案，都是在沒有特偵組的情況下，仍然可以辦的案件，請大家相信基層檢察官的能力。（編輯：紀淑芳）1081225