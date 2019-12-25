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總統大選政見會
第15任總統、副總統選舉電視政見發表會共4場，其中3場是總統候選人，第一場已於18日舉行，25日是第二場，最後一場27日晚間7時登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜同台闡述政見。
總統大選政見會
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總統大選政見會5/6

總統候選人第2場政見會 發言順序蔡韓宋

最新更新：2019/12/25 14:25
總統候選人第二場公辦電視政見會25日登場，發言順序為蔡總統（左）、國民黨候選人韓國瑜（中）、親民黨候選人宋楚瑜（右）。中央社記者鄭傑文、王飛華攝 　108年12月25日
總統候選人第二場公辦電視政見會25日登場，發言順序為蔡總統（左）、國民黨候選人韓國瑜（中）、親民黨候選人宋楚瑜（右）。中央社記者鄭傑文、王飛華攝 　108年12月25日

（中央社記者溫貴香、余祥、郭建伸台北25日電）2020總統候選人第2場公辦電視政見會今天登場，3組總統候選人穿著各自展現風格，面對記者提問準備狀況，均微笑以對。政見會發言順序為蔡總統、韓國瑜、宋楚瑜。

總統候選人第2場電視政見會下午在中視登場，3組候選人包括總統蔡英文、國民黨候選人韓國瑜、親民黨候選人宋楚瑜，再度同台講述政見；政見發表會分3階段，每階段每人發言10分鐘。抽籤結果，發言順序為蔡總統、韓國瑜、宋楚瑜。

蔡總統今天身穿藍灰色細條紋西裝外套、內搭白色針織衫，率先抵達會場；面對記者提問準備狀況，蔡總統微笑以對、揮手致意。

宋楚瑜身穿藍色西裝並繫上鮮豔的橘色領帶，進入會場後面帶微笑向媒體豎起大拇指；宋楚瑜幕僚魏志中、親民黨發言人張碩文陪同宋楚瑜赴政見發表會。

韓國瑜則是身穿黑色西裝外套、白色襯衫出席政見會，媒體詢問準備狀況，韓國瑜未回應，但摸了一下提問記者的頭，便快步進入會場。（編輯：謝佳珍）1081225

2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視登場，民進黨總統候選人蔡英文（前中）出席。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日
2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視登場，民進黨總統候選人蔡英文（前中）出席。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日
2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前左）出席。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日
2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視登場，國民黨總統候選人韓國瑜（前左）出席。中央社記者鄭傑文攝 108年12月25日
2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視舉行，親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）抵達會場，向媒體比讚。中央社記者王飛華攝 108年12月25日
2020總統候選人第2場電視政見發表會25日下午在中視舉行，親民黨總統候選人宋楚瑜（前中）抵達會場，向媒體比讚。中央社記者王飛華攝 108年12月25日

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