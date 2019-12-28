2020選戰倒數 賴清德游錫堃赴宜蘭輔選陳歐珀

2020選戰進入倒數階段，民進黨副總統候選人賴清德（中）28日到宜蘭，為黨籍立委參選人陳歐珀（左）輔選造勢，呼籲鄉親全力支持民進黨。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 108年12月28日

（中央社記者沈如峰宜蘭縣28日電）民進黨副總統候選人賴清德與民進黨護國保台助選團總團長游錫堃，今晚前往宜蘭為立委參選人陳歐珀輔選，呼籲2020台灣要贏，一定要總統蔡英文連任，民進黨國會席次過半。

選戰進入倒數階段，陳歐珀晚間在宜蘭市競選總部，舉辦護國保台造勢活動，邀請賴清德參與，出身宜蘭的游錫堃也回鄉助選。

賴清德致詞時說，2020台灣要贏有一個具體目標，那就是蔡總統一定要連任，民進黨在國會的立委席次也要過半，也呼籲大家以「3撇步」，用選票顧台灣。第一、雖然民進黨有信心，但要繼續小心，因此一定要繼續拉票，直到勝選為止；第二、呼籲選民屆時一定要去投票，讓得票率比對手高，才能確保勝利；第三、就是用3張票顧台灣，3張票就是投給蔡總統票、陳歐珀票和民進黨票。

賴清德表示，蔡總統近年來捍衛台灣主權、維護台灣民主，絕對不接受一國兩制，讓台灣保有與重視人權制度，獲得國際肯定；陳歐珀過去在國會問政、爭取地方建設表現相當優秀，呼籲選民一定要讓蔡總統與陳歐珀都連任。

他說，今年正逢美麗島事件40週年，過去40年來，民進黨及台灣社會民主運動的前輩共同打造台灣民主奇蹟，每一個階段民進黨都有歷史使命，第一階段是爭取民主，第二階段是鞏固民主、第三階段就是現在，面對中共的威脅時要守護台灣，呼籲政黨票大家一定要投民進黨，讓民進黨在國會席次過半。

游錫堃致詞時說，台灣民主得來不易，若這次大選民進黨選輸，台灣將會跟現在香港一樣，中國的勢力可能就會進來，我們絕不容許這樣情況發生，唯有蔡總統當選，才能守護台灣民主。（編輯：方沛清）1081228