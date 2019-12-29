韓拋政府助提勞退 勞動部：恐淪看得到吃不到

（中央社記者張雄風台北29日電）針對國民黨總統候選人韓國瑜的勞動政見，勞動部今天表示，「無薪假給6成薪」反而可能對勞工造成傷害；另外勞退由政府協助提3%的構想，若無相對應財源，恐淪看得到、吃不到。

2020總統大選唯一一場電視辯論會今天登場，民進黨總統候選人蔡英文、國民黨總統候選人韓國瑜、親民黨總統候選人宋楚瑜三人首度同台辯論。

對於韓國瑜在電視辯論會中再次提及「無薪假給6成薪」的構想，勞動部發布新聞稿指出，即便勞雇雙方協商同意暫時縮減工作時間，但每月給付的工資仍不得低於基本工資。

勞動部解釋，現行勞動基準法第21條第1項規定「工資由勞雇雙方議定，但不得低於基本工資」；以月薪新台幣3萬元的勞工為例，若只領6成薪，就只有1萬8000元，遠低於基本工資；「無薪假給6成薪」這種不成熟的構想，反而會對許多勞工造成傷害。

此外，工資本應由雇主給付，若勞雇雙方協商同意放無薪假，就改由就業保險支付6成薪，等於是要全體被保險人來替放無薪假的雇主給付工資，毫無正當性可言。

另外，關於韓國瑜說「勞退自提」，月薪3萬元以下的勞工退休金自提3%，政府也相對提3%的構想，勞動部回應，現行勞退新制已有勞工可在每月薪資6%範圍內自提退休金的規定；若以目前月薪3萬元以下約320萬人來估算，初估每年政府須準備345億元的預算，財源該從何而來，會不會又淪為「看得到、吃不到」的大餅。

勞動部期盼，對於勞動政策的討論，能夠先瞭解現行制度，並評估新構想的可行性，否則，若以錯誤的資訊，草率喊出不成熟的構想，並非勞工所樂見。（編輯：管中維）1081229