歐盟駐台辦事處：發展乾淨能源以再生能源為主

（中央社記者侯姿瑩台北31日電）歐盟駐台辦事處今天表示，為了要在2050年達到氣候中和，乾淨能源是歐盟綠色新政的重點政策之一；歐盟發展乾淨能源的3大原則包括以再生能源為主、提供安全且可負擔的能源等。

國民黨總統候選人韓國瑜日前在辯論會稱，歐盟已通過核能是綠能，用電量全歐洲最大的德國，都在思考放棄核能是正確還錯誤。

歐洲經貿辦事處今天下午在臉書發文表示，為要在2050年達到氣候中和，乾淨能源（clean energy）是歐盟綠色新政的重點政策之一。歐盟發展乾淨能源的3大原則包括強調能源效率並發展以再生能源為主的能源產業；提供安全且可負擔的能源；整併、互聯且數位化的能源市場。

歐洲經貿辦事處指出，歐盟會員國將在2023年更新其國家能源與氣候政策，以共同實現歐盟新訂定的氣候目標。再生能源將扮演關鍵角色，立基於會員國的區域合作，歐盟也將於境內積極開發離岸風電。

氣候中和（climate-neutral）指完全避免排放溫室氣體，或把已排放的溫室氣體儲存起來。

此外，德國在台協會昨天也在臉書發文指出，近來輿論討論使用核能以減少CO2的排放量，德國政府已表示，德國在2022年將全面停止使用核能的決定不會有任何的改變。

德國在台協會表示，德國將持續減少使用核能，並提高使用再生能源的比例；2019年德國再生能源佔總能源生產的46%、40%能源來自煤炭與天然氣、14%來自核能。德國決定放棄核能主要是安全上的考量，德國政界、人民絕大部分支持這項決定。（編輯：鄭雪文）1081231