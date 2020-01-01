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朱立倫：反滲透法立法是民主惡例

最新更新：2020/01/01 08:04

（中央社記者顧荃、溫貴香台北1日電）立法院昨天三讀通過反滲透法，前新北市長朱立倫今天表示，反滲透法的立法過程形成民主惡例，將來可能有非常多爭議，但民進黨強行通過，衷心期待未來法律不要被濫用。

立法院昨天在國民黨抗議中完成反滲透法三讀，條文明定任何人不得接受滲透來源指示、委託或資助，捐贈政治獻金、違法從事競選活動，也不得就涉國安、機密的國防、外交、兩岸事務進行遊說。

朱立倫凌晨在國民黨台北市立委候選人林郁方、李彥秀、蔣萬安等人陪同下，前往總統府前廣場參加元旦升旗典禮。

朱立倫受訪時表示，反滲透法的立法過程形成民主惡例，將來施行之後可能有非常多爭議，但民進黨強行通過，衷心期待未來法律不要被濫用、惡用、誤用，或政治運用，不過民進黨已經達成初步目標，就是作為選戰工具；選舉1月11日就結束了，台灣的民主發展跟中華民國才是最重要的。

朱立倫說，今天是中華民國109年元旦，他今天是以國民身分一起來升旗。他的新年新希望是希望中華民國國運昌隆，不分黨派都熱愛中華民國，共同讓中華民國更好。

他說，為了中華民國，當然希望國民黨重返執政，尤其國民黨都是堅定的中華民國立場。（編輯：紀淑芳）1090101

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