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蔡總統日文賀年盼深化台日關係 日本回應

最新更新：2020/01/01 23:27

（中央社記者楊明珠東京1日專電）總統蔡英文今天在推特以日文發文，向日文使用者祝賀新年，獲得按讚數將近3萬次。日本台灣交流協會也做出回應，期待新的一年，台日更友好。

蔡總統今天上午發日文推文，向日文使用者祝賀新年，並寫道：「與大家一同迎接充滿希望的令和最初新春，由衷致上祝賀之意。期待今年台日關係能更加深化，也祝福大家健康幸福。」

蔡總統在新年賀詞文末引用日本江戶時代與松尾芭蕉齊名的三大俳句詩人之一的小林一茶（1763年-1828年）的詩句，意思是對嶄新一年的展開有所期待。

日本台灣交流協會透過官方臉書以中文回應蔡總統的祝福。日本台灣交流會上傳的回應寫道：「今天早上在日本各地大家收到傳統賀年明信片的同時，現在也有不少人（包含本協會在內）用推特、臉書等互發新年問候。令和二年元旦，日本收到蔡英文總統的新年貼文，期待新的一年日台更友好，祝賀新年快樂。」

蔡總統這則日文賀年推文獲得許多日本網友回應，按讚數已突破2萬7000多次，有許多網友留言期待「台日友好更上一層樓」、「殷盼台日能建立更強的連帶關係」、「今年對台日而言是非常重要的一年」、「希望擁有共同價值觀的台日關係更加鞏固」等語。（編輯：劉學源）1090101

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