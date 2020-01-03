羅紹和悼于親文洪鴻鈞 感念低調行善助弱勢

（中央社記者陳俊華台北3日電）國軍黑鷹直升機2日失事，造成參謀總長沈一鳴等8人殉職。前國防部軍事發言人羅紹和今天悼念于親文少將、洪鴻鈞少將，感念兩人在他退伍到安得烈慈善協會服務後，都定期捐款，贊助弱勢兒童。

UH-60M黑鷹直升機昨天上午在新北宜蘭交界山區失事，機上13人中有8人罹難，另有5人受傷。

羅紹和上午在臉書發文，悼念他的政戰同學政戰局副局長于親文少將、陸官學弟情次室助次洪鴻鈞少將。羅紹和以「親愛的老于」稱呼于親文，他說，于親文在同學中一向勇於任事，不汲汲營營於職位，每個與于親文共事過的長官，對于親文的人品和能力只有信任和肯定。

羅紹和表示，去年于親文代理政戰局長期間，同學們祝福于親文能夠真除代理的職務、且榮晉中將，雖然事與願違，于親文卻豁達地表示，無論在什麼位置就應該扮演好那個位置的角色，而不是想著得到什麼樣的好處；于親文當時對他說，接任局長的也是同學，幫同學舖好路是應該的。「老于，你從年輕到現在，永遠都是這個樣子」。

羅紹和說，政戰圈子很小，于親文雖然晉升將軍了，「但是你的心柔和謙卑，對於曾經失意的同學，你總是給予溫暖」，對於弱勢的同學，也不吝於提供幫助。于親文支持他在安得烈慈善協會的志業，並長期贊助弱勢兒童的關懷工作。「老于，我可以想像，當你所幫助的孩子知道你不幸殉職時，他們內心會多麼的不捨」。

羅紹和也以「親愛的鴻鈞老弟」稱呼洪鴻鈞，他和洪鴻鈞相識在民國100年，當時他當發言人，洪鴻鈞是部長室的陸軍聯絡官，常常協助外賓接待任務。初次在部長室見到頂著小平頭、兩眼有神、腰桿挺直的洪鴻鈞，留下深刻的印象；洪鴻鈞雖然外表嚴肅、話語不多，但有著金門子弟的熱情熱血。

羅紹和表示，105年5月他退伍前夕，洪鴻鈞打電話問他為何要提前退伍，他坦誠說明，小時候的貧困及當時感恩回饋的心願，洪鴻鈞對他說，「老哥，我也是金門弱勢家庭長大的孩子，我支持你！」在他進入安得烈慈善協會後，每個月都會定期收到洪鴻鈞的捐款。

羅紹和說，「你很低調，不希望我告訴任何人。鴻鈞老弟，你生前，我聽你的話，你走了，我一定要讓別人知道你的大愛」。

最後，羅紹和表示，親愛的老于，親愛的鴻鈞，你們盡忠職守，為國家、為國軍而盡心竭力，任務已經結束了，願你們靜靜安睡在上帝的懷抱裡，至於嫂夫人和孩子們，請你們放心，「我和同學們、學弟們一定會陪伴他們度過悲痛，陪伴他們成長」。（編輯：林興盟）1090103