韓國瑜4日台南造勢 綠5日恢復競選活動

（中央社記者余祥、葉素萍台北3日電）選戰倒數，民進黨因黑鷹直升機失事暫停3天的競選活動，預計5日恢復；國民黨總統候選人韓國瑜明天將赴台南與立委候選人洪秀柱合體造勢，晚間在台北發布「國政領航台灣起飛政策」。

黑鷹直升機2日失事，造成8名將士罹難，舉國哀慟。民進黨與總統蔡英文競選連任辦公室第一時間宣布暫停2日至4日選舉造勢活動及相關行程；韓陣營也停止2、3日選舉行程。選戰倒數，選前黃金周，藍綠陣營競選活動陸續恢復。

民進黨發言人劉康彥今天受訪指出，黨主席卓榮泰下達競選活動一律停止到4日，因此5日會陸續恢復競選活動。

總統蔡英文競選辦公室則說，蔡總統目前仍以國防相關行程為主，暫停辦理選舉造勢活動及相關行程至1月4日。

民進黨原本規劃從1月開始有20場造勢活動，包括1月5日在台南市、桃園市、新北市有競選活動，另外，1月6日總統蔡英文、民進黨副總統候選人賴清德、副總統陳建仁、民進黨主席卓榮泰也規劃啟動全台車隊掃街，蔡總統從屏東楓港出發往北掃，賴清德從新北萬里出發往南掃，陳副總統從高雄旗山往東，卓榮泰從北投出發。

國民黨方面，韓國瑜明天開始恢復行程，明天下午將赴台南出席「顧台灣護憲大會」，與洪秀柱合體造勢，藉由大型造勢活動，拉抬總統與立委選情。

國民黨輔選人士表示，去年台南立委補選，台南市黨部主委謝龍介得票率是國民黨史上最高，「算是鬆動了原本極綠的土壤」，韓國瑜選在選前黃金週走訪台南，就是盼再翻動既有的選民結構，努力縮小在南台灣與綠營的差距。

韓國瑜明天結束台南造勢後立即北上，與副手張善政一起出席「國政領航台灣起飛政策發布會」。韓陣營幕僚說，過去已經發布各領域政策，這一次的發布會，是在韓國瑜全台傾聽之旅結束後，所做的融合和微調版本，將向民眾完整報告。

5日韓國瑜將回防北台灣，走訪桃園、新北、台北，為立委候選人輔選。韓陣營幕僚說，接下來6、7、8日的行程配合各地方黨部規劃，以輔選立委為主。

外傳韓國瑜女兒韓冰近日可望在造勢場合現身，近韓人士表示，韓冰應可為韓國瑜催出不少年輕選票，最後幾場造勢韓冰有機會現身。（編輯：謝佳珍）1090103