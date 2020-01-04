雲林藍營小蜜蜂車隊助選 綠5日起連3天打總統牌

（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）選戰倒數，雲林縣弱勢團體今天籌組機車宣傳隊伍「小蜜蜂助選團168長征」，為國民黨總統、立委候選人衝刺。民進黨則規劃明天起連續3天，總統蔡英文在雲林掃街。

國民黨雲林縣黨部主委許宇甄指出，天氣是冷的，但支持者心是熱的，弱勢團體願意為雲林無私付出，從今天起至10日共168個小時，將行遍雲林街頭巷尾宣傳，為雲林縣第1選區立委候選人張嘉郡、第2選區立委候選人謝淑亞，還有總統候選人韓國瑜掃街拜票。

許宇甄和國民黨雲林縣議員賴淑娞等人與助選員致意，機車隊誓師後從黨部出發，願雲林能因小蜜蜂機車隊伍的街頭巷尾宣傳而能「一路發」。

蔡總統原訂今天下午到雲林縣北港鎮參加雲林縣第1選區（海線）立委候選人蘇治芬萬人造勢活動，但因國軍黑鷹直升機失事，民進黨暫停辦理選舉造勢活動及相關行程。

民進黨雲林縣黨部副執行長林鴻文告訴中央社記者，雖然今天北港萬人造勢活動取消，但蔡總統關注雲林選情，將在6日分別參加斗六和麥寮鄉的萬人造勢活動，為黨提名的立委候選人拉抬聲勢。（編輯：洪學廣）1090104