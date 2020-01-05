柯文哲：中部空污問題 要用科學方法說明解決

（中央社記者蘇木春台中5日電）針對中部空污問題，台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，政府要能夠用科學的方法，去說明空污的組成，空污真的是因為台中火力發電廠？六輕嗎？要用科學去解決。

柯文哲今天上午到民眾黨台中市第5選區（北區、北屯區）立委候選人謝文卿競選總部助選，接著登上車隊掃街，下午則預計在西區市民廣場與民眾見面，接著與掃街車隊前往豐原區。

柯文哲會前接受媒體聯訪時表示，要解決台灣中部的空污問題，第一步要做的，政府要能夠用科學的方法，去說明空污的組成到底是什麼，空污真的是因為台中火力發電廠嗎？真的是六輕嗎？這要用科學的數據去回答，在台北市PM2.5可以降低，是用科學的方法，去研究那些組成與解決。

柯文哲說，科學問題科學解決，PM2.5是一個科學的問題，當幾百萬人的台灣人民，暴露在肺癌的危險當中，政府卻好像一副束手無策的樣子，也變成政治口水戰，一講完口水戰之後，還是沒有解決問題，政府要能夠提供科學的數據來回答，中部地區的PM2.5來源到底是什麼。

對於柯文哲昨天受訪指黑鷹直升機失事後，總統府秘書長陳菊和民進黨副總統候選人賴清德繼續跑行程，總統府則發布新聞稿譴責不實訊息。柯文哲回應，「我不會無緣無故造謠，好歹也有看電視，如果電視上的東西還要去求證，那就是國家有問題，但是事故還是要去查原因，對國軍的尊敬要表達在平常」。

針對民進黨總統候選人蔡英文競選辦公室發言人林靜儀，日前接受德國之聲訪問，被媒體以「支持統一就是叛國」下標題。柯文哲說，「統獨在台灣是一個假議題，只是它變成一個真問題，造成整個台灣政治的內耗，但是大家非常清楚，維持現狀在台灣是不得不的選擇，美國不會讓台灣統一或獨立，藍綠就是用統獨在解釋問題，用意識形態來治國，真正原因是懶惰，講統獨是一種懶惰政治文化的冰山一角」。

對於鴻海創辦人郭台銘與親民黨主席宋楚瑜將成立立委決策小組，為選後立院修法做準備。柯文哲說，如果100%都相同就乾脆同一個黨就好，可以按照議題去合作，可以合作就合作，不能合作就各幹各的，該通過的法律，一樣可以合作，如果不認同的法律，那也沒辦法合作。（編輯：陳俊碩）1090105