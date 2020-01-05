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嘉義縣立委候選人簡明廉 抗議藍營支持林國慶

最新更新：2020/01/05 15:19

（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）無黨籍嘉義縣山線立委候選人簡明廉，今天抗議國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯與前立委翁重鈞支持林國慶，是公然「期約賄選」。嘉義縣黨部發表聲明指出，並無此事。

日前鴻海創辦人郭台銘南下高雄，為親民黨立委候選人輔選，趁機怒嗆郭「無情無義」的嘉義縣第2選區（山線）立委候選人簡明廉，今天至國民黨嘉義縣黨部抗議。

簡明廉是資深國民黨員，此次以無黨籍自行登記參選嘉義山線立委。他接受媒體聯訪表示，國民黨嘉義縣黨部主委蔡明顯與國民黨不分區立委提名人翁重鈞，公然期約賄選，支持一個曾經是國民黨的政敵林國慶。

簡明廉說，國民黨8月7日舉辦初選，只有許能通登記，最後沒被提名，開放參選，也就是說已經和林國慶協調好，林國慶從海線遷戶口到山線參選，山線海線換票支持特定候選人。

國民黨嘉義縣黨部發聲明稿指出，簡明廉所言非事實，立委初選作業，是經黨中央整體選情考量，中常會核定嘉義縣立委第2選區不予提名，採開放參選。此事完全可受社會大眾公評。

蔡明顯說，藍營人士為林國慶站台是自主行為，開放參選是將立委候選人交由選民自行決定，但仍希望泛藍能團結一致。

林國慶為前民進黨嘉義縣海線立委，此次以無黨籍參選嘉義縣第2選區（山線）立委。「韓家軍」嘉義縣前副縣長吳芳銘、國民黨台南市黨部主委謝龍介與翁重鈞，日前在林國慶競選總部成立時，為林國慶站台。（編輯：陳俊碩）1090105

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