國會政黨聯盟張宗傑提7政見 籲未來總統關注弱勢

（中央社記者王揚宇台北5日電）選前最後衝刺，國會政黨聯盟不分區立委候選人張宗傑今天召開記者會，提出維護身心障礙者經濟安全等7項政見與主張，另外，他也希望未來的總統，能關注弱勢與身心障礙者就業及就醫問題。

國會政黨聯盟不分區身障立委代表張宗傑今天在立法院群賢樓前，舉辦「一棒接一棒關注弱勢」記者會；他說，過去在立法院，國民黨的徐中雄、楊玉欣與民進黨的王榮璋等，都是身障立委，但2020年各政黨卻鮮少推出身障立委，盼望立法院能持續有身障立委為弱勢發聲。

張宗傑表示，身心障礙者關心的議題，從來就不是總統候選人的八卦，而是他們生活所面臨的困難，因此他對未來的總統有3點期許，包括必須維護中華民國的國際地位；必須關心庶民經濟，尤其是年輕人就業與老人安養問題；關注弱勢與身心障礙者就業、提早退休及就醫問題。

張宗傑也向現場支持者說明，未如如果能進入立法院，將推動的7項政策與主張，包括維護障礙者經濟安全，政府應全額提供障礙者6歲以下幼兒照顧托育費用等，並就障礙者進行國際身心障礙者權利公約（CRPD）的合理調整如彈性工時、工作重新分配、靈活工作場域等，創造更多創新就業機會。

此外，他也要促進原住民障礙文化平權，並關懷高齡者、障礙者家庭權益，建構在地的社區化、居家安養體系，也會努力改善南北城鄉無障礙差距、成立跨障別智庫研究，促進兩岸及新南向國家礙障文化交流等。

張宗傑表示，希望自己的國際經驗與在身心障礙團體從事公益活動的多年經驗，可以進入立法院為更多身心障礙者與弱勢服務。（編輯：楊凱翔）1090105