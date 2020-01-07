選前之夜拚場 卓榮泰：人員時間分配安排中

民進黨主席卓榮泰（車上右）7日陪同民進黨新北市第3選區（三重）立委候選人余天（車上左）進行車隊掃街，沿途向民眾揮手拜票，爭取支持。（余天競總提供）中央社記者王鴻國傳真 109年1月7日

（中央社記者王鴻國新北7日電）民進黨昨天兵分4路全台拚車隊掃街，黨主席卓榮泰今天表示，除車隊掃街，也規劃20場大型造勢活動；10日在高雄、台中、新北和台北市舉辦選前之夜，人員、時間正在分配安排。

卓榮泰今天到新北各地陪立委候選人車隊掃街，上午來到立委候選人余天競選總部接受媒體聯訪時強調，力拚新北12席全上。他表示，力拚所有的衛冕者及新秀都能當選，沒有放棄任何一個地方。

他表示，在整體戰區共同運作下，努力催票。昨天起全台車隊大掃街就4箭齊發，走向每一個社區和市民，從昨天起也規劃分散舉辦20場大型造勢活動；最後仍會集中在10日晚上在高雄、台中、新北和台北市4地舉辦選前之夜，目前正就人員、時間在分配安排。

卓榮泰談到三重選情時表示，雖然三重被視為綠營傳統票倉，但再傳統的票倉，候選人還是要非常努力，余天從補選到現在兩度投入選舉，已經和地方緊緊結合在一起，大家也都看得到他，余天還用很多時間幫助其他候選人，內外在的條件，讓他參選連任上更具意義。

卓榮泰說，三重選區非常複雜，外界對余天有很多不公平的攻擊，甚至競選過程提出非常錯誤的指責，希望三重鄉親明辨是非，判斷正確。

余天也對自己選情表示「非常有信心」。媒體追問對民眾黨主席、台北市長柯文哲昨天對他的批評。余天回應，柯文哲是同鄉小老弟，講完話就算了，不想隨之起舞。因為三重鄉親都很清楚誰才是總統蔡英文支持的人，他也請蔡總統幫忙錄製語音電話拜票。（編輯：方沛清）1090107