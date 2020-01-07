國發會啟動研擬OGP國家行動方案 邁向開放政府

（中央社記者潘姿羽台北7日電）台灣朝開放政府再跨一大步，國發會今天發布新聞稿指出，已初步決議台灣首次開放政府國家行動方案將以4年1期，明訂具體目標，並在今年1月正式啟動研擬作業，請各部會盤點4年內努力的方向與做法。

開放政府夥伴關係聯盟（Open Government Partnership，OGP）是2011年由英、美等8個國家創設，目前成員已增至79個國家及20個地方政府，在OGP的倡議及推廣下，以透明、課責、參與為核心價值的公共治理，已在國際間蔚為風潮。

國發會解釋，開放政府顧名思義，強調透明、課責及參與，讓民眾能清楚知道發生什麼事、民眾有疑慮時可找到主責的政府機關，以及民眾可以在政策過程中表達意見與討論；舉例來說，國發會推動的政府資料開放與公共政策參與平台，就是秉持開放政府的治理信念，藉此促進民間與政府的互動，提升民眾對政府的信任。

國發會官員指出，台灣雖然還不是OGP的成員，但近年來積極參與相關活動，且在2019年5月OGP全球峰會宣示將自主研提首次OGP國家行動方案，提出具體的政府承諾事項。

國發會去年便邀集政務委員唐鳳、法務部、財政部、工程會、金管會、內政部、經濟部等相關部會，就推動台灣開放政府行動方案規劃召開研商會議，也與民間團體及相關政府機關，就行動方案定位、期程與研擬方式等進行討論，初步決議首次的開放政府國家行動方案以4年1期，並明訂具體目標。

官員表示，開放政府國家行動方案已在今年1月正式啟動研擬作業，請各部會盤點在開放政府的原則下，未來4年可以做什麼，也希望結合公私協力的精神，讓政府作為更符合民間期待。

國發會也說，後續將邀集政府機關與開放文化基金會等公民團體代表，組成利害關係人論壇，透過實體會議及網路等多元管道，共同研商行動方案內容。（編輯：郭萍英）1090107