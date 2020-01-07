拉抬中市選情 朱立倫與李佳芬合體掃街

選戰進入倒數階段，為拉抬藍營選情，國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬（前左3）、前新北市長朱立倫（前右2）7日陪同台中市立委候選人黃馨慧（前右3）黃昏市場掃街。中央社記者郝雪卿攝 109年1月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）選戰進入倒數階段，為拉抬藍營選情，國民黨副總統候選人張善政、國民黨總統候選人韓國瑜的妻子李佳芬、前新北市長朱立倫都到台中市助選，李佳芬還與朱立倫合體到市場掃街。

張善政今天到台中市，先陪國民黨台中市第4選區（南屯、西屯區）立委候選人黃馨慧車隊掃街，接著再到梧棲區、清水區、大甲區出席問政說明會。

李佳芬今天在台中市安排7場輔選活動，傍晚還到西屯區華美黃昏市場掃街，剛好朱立倫也安排到華美黃昏市場拜票，兩人合體一起幫黃馨慧拉票，晚上兩人還要合體參加第3選區（潭子、大雅、神岡、后里區）立委候選人楊瓊瓔的造勢晚會。

朱立倫接受媒體聯訪時表示，他原本安排2日到華美黃昏市場拜票，剛好當天發生國軍黑鷹直升機事件，立即停止選舉活動，所以他今天一定要來，來到這裡又跟李佳芬遇到，一起來幫黃馨慧加油。

朱立倫指出，距離選舉投票剩下幾天，希望大家能夠匯集選票，這幾天在全國各地跑，剛剛從彰化趕來台中，發覺大家的熱情都出來了，拜託大家11日一定要出來投票，把熱情化為選票，國民黨才能夠勝選。

至於今天與李佳芬一起掃街，朱立倫說，其實大家就是分進合擊，正好在這邊遇到，也非常高興，晚上在楊瓊瓔的造勢晚會也會遇到，選前大家全力以赴，從早上到下午、晚上，大家一起加油。（編輯：謝雅竹）1090107