林洲民力挺王婉諭進國會 做親子正義執行者

（中央社記者王揚宇台北9日電）前台北市都發局長林洲民今天為時代力量不分區立委候選人王婉諭站台，力挺她進國會，也希望王婉諭能夠做親子正義的執行者；媒體人戴季全則說，相信王婉諭能代表父母的聲音進入國會。

「小燈泡媽媽」王婉諭今天召開「百工百業挺婉諭進國會」記者會，林洲民、戴季全、歌手史茵茵、冤案受刑人鄭性澤、教育工作者江菁頌、環保倡議者圓臉貓、牧師陳曉煒等人到場力挺。

林洲民表示，大家共同的行業，就是永遠關心城市、社會、國家，而王婉諭是他很尊敬的朋友，她的故事已經不是任何可以拿來渲染的事件；此外，王婉諭關注親子正義議題，他從未看到未來的立委有關心此議題，但這卻是最重要的國家議題之一。

身為媒體人及北市府市政顧問的戴季全則說，今天是以爸爸的身份來，他非常支持王婉諭，希望她能代表父母的聲音進入國會、照亮孩子的未來。

王婉諭則分享投入選戰這60天來的心情，從剛開始的忐忑不安，到現在一天比一天有信心，也謝謝大家給她這位政治素人，有發聲的機會；她說，未來若有機會進入國會，希望政治是為人民服務，如同導演吳念真所說的，希望大家能一起改變過去政治上批評謾罵、互相攻訐的生態，而是以媽媽擁抱小孩溫暖的雙手，指引台灣未來的方向。

時代力量近日公布2020親子正義政見，提出「加速實現公共托育量能五五五願景」、「改善教保員勞動環境」、「強化落實企業托嬰」、「違法資訊透明，杜絕不肖托育業者」、「積極協助托育機構改善家長權益保障」、「推動社區型親職教育及喘息服務」、「支持爭取兒童遊戲權」、「實現親子友善的公共運輸環境」等8大政策。（編輯：楊凱翔）1090109