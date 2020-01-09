蔡正元遭控介入王立強案 綠批國際醜聞

（中央社記者溫貴香台北9日電）澳洲媒體爆出國民黨副秘書長蔡正元疑似威脅利誘王立強，總統蔡英文陣營今天說，這堪稱國際醜聞，質疑是一石二鳥，搶救向心、打擊大選。針對台灣日本關係協會會長邱義仁遭控介入王立強案，蔡營也轉述，邱從沒去過澳洲。

澳洲媒體報導，蔡正元給自稱是中國間諜的王立強劇本，要反咬民進黨，但蔡正元上午公布中國商人孫天群與澳洲記者的通話錄音，以及自己與王立強的通話視訊，否認威脅王立強。

總統蔡英文競選辦公室發言人莊瑞雄、簡舒培、民進黨立法院黨團幹事長管碧玲上午召開記者會，會中引述澳洲媒體報導內容等，提出「威脅利誘拍攝影片？共犯招認提供劇本？澳洲認證國際疑犯？國民黨與中國聯手？」四大質疑。

簡舒培說，澳媒報導，蔡正元秀出與中國國家主席習近平合照取信王立強，威脅利誘王立強推翻過去所有指控，並要求王立強拍攝相關影片，指涉遭民進黨收買；國民黨副秘書長居然涉入，堪稱國際醜聞、非常糟糕。

簡舒培說，澳媒公布一項重要證據就是蔡正元與中國商人孫天群微信對話截圖。澳媒報導，王立強被告知，如果在本週六總統大選之前聽從指示，將獲得金錢利益，家人可以得到保護，本人也可以重返中國或台灣，但是如果不遵守要求，就會被引渡到中國受死或者在澳洲受到報復。

她呼籲蔡正元回應澳媒的指控，以及國民黨與國民黨總統候選人韓國瑜是否對此事知情。

管碧玲說，孫天群這個人不簡單，曾與中國創新投資公司主席向心一起捲入詐騙事件，孫天群不斷幫向心脫身洗刷「間諜」與咬邱義仁去找王立強，但王立強並沒有說邱義仁涉入。

管碧玲質疑，此一事件是一石二鳥，一方面搶救向心、一方面打擊大選，要把王立強事件導向是民進黨透過邱義仁炮製出來的假間諜事件，相關單位應與澳洲政府透過司法互助盡速釐清真相。

莊瑞雄表示，蔡正元今天記者會本來說「抓到了」，結果變成澄清大會，根據澳洲媒體出示蔡正元與孫天群兩人微信對話截圖，對照蔡正元記者會出示給記者看的手機大頭貼是一樣的；蔡正元今天公布自己在座車上與王立強視訊對話，蔡正元提到邱義仁，但王立強根本沒有半句回應。

他表示，邱義仁介入王立強事件完全子虛烏有，針對蔡正元與孫天群的對話截圖，蔡正元應該完全公開，而不是以「不會用簡體字」輕描淡寫帶過。此外，競總也向邱義仁詢問，邱義仁回應，這輩子沒有到過澳洲。（編輯：黃瑞弘）1090109