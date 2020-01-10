新北選前之夜 賴清德籲政黨票支持民進黨

（中央社記者陳俊華、王揚宇新北10日電）民進黨副總統候選人賴清德今天說，明天將決定台灣前途，請投給台灣民主、主權一票；政黨票一定要支持民進黨，雖有許多友軍，但若主力部隊沒過半、力量分散，處理問題會很困難。

民進黨晚間在新北市板橋區封街舉行「勇敢自信、護台同行」造勢晚會，邀請賴清德、行政院長蘇貞昌、前行政院長游錫堃到場，替民進黨新北市立委羅致政、張宏陸、余天、呂孫綾、吳秉叡等人打氣。

活動一開始，由主持人台北市議員王閔生、民進黨發言人李晏榕帶領現場約1萬名群眾高喊「蔡英文凍蒜」、「2020台灣要贏」等口號，並揮舞手上的旗幟。賴清德約在晚間8時55分抵達現場，全場民眾都起立揮旗，活動達到最高潮。

賴清德說，這星期民進黨兵分四路在全台大車掃，希望爭取最大支持，他從故鄉新北市出發、昨天到屏東，懇求人口最多、對國家責任最重的新北市，要用民主力量來維護台灣民主，讓總統蔡英文高票連任、新北市12席立委全壘打、民進黨國會過半。

賴清德說，明天就要決定台灣的前途，必須透過民主程序，全力守護台灣，讓台灣的年輕人未來有更好的發展，「投台灣的主權一票、投台灣的民主一票、投台灣的未來一票」。

賴清德表示，「國安五法」、國艦國造都是羅致政、呂孫綾在立法院外交及國防委員會為大家把關、爭取，一定要讓他們高票當選。不分區選票一定要支持民進黨，雖然有很多友軍，但如果主力部隊民進黨團不能過半、力量分散，面對中國併吞、處理台灣各種問題會很困難，「懇情大家用3張選票顧台灣」。

蘇貞昌表示，他今天四處巡視，看到台北車站等地擠滿人，高鐵、台鐵、客運也加班車，很多年輕人準備回鄉投票，做國家的主人，而大家手上這張票不是那麼簡單而來，是40年前很多前輩爭取來的，是用血汗、犧牲自由換來的。

蘇貞昌表示，全世界都在注意台灣明天的選舉，也有100多家媒體來到台灣，全世界在看台灣人，是否會守住台灣主權、珍惜民主自由，還是跟著中國走、傾中、「倒退嚕」，所以拜託大家明天要踴躍投票，守護民主。

游錫堃則舉香港「反送中」事件指出，明天的選舉是台灣關鍵之戰，大家要繼續拉票、固票、催票，要用選票下架韓國瑜、下架主張簽和平協議的國民黨，及下架國民黨不分區立委候選人吳斯懷。

余天表示，觀察國民黨總統候選人韓國瑜昨天在凱道的造勢晚會，「死韓粉還有30%是鐵粉」，他估算，若他們的投票率有98%，就有400多萬票，但支持蔡總統的投票率如果只有7成，「台灣怎麼輸的你都不知道」，所以拜託大家，一定要催票、投票。

稍後，民進黨中央黨部得知，余天於造勢場上使用不當語言形容韓國瑜支持者，中央黨部表示，不認同這樣的作為，希望全黨同仁警惕，無論選舉勝敗，社會不能挑釁或仇視，務必展現民主精神。

民進黨也公布余天道歉聲明如下：「對不起，剛才我嘴快了一點，用詞不當，希望各位所有的鄉親朋友原諒我，在此深深的一鞠躬表示道歉，對不起！」（編輯：紀淑芳）1090110