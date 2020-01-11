韓國瑜高雄林園投票 韓冰相隨

第15任總統副總統及第10屆立法委員選舉11日舉行，國民黨總統候選人韓國瑜（前）跟女兒韓冰（後），一早就前往高雄市林園區的普願寺投票所，在隊伍中等待領票。中央社記者董俊志攝 109年1月11日

（中央社記者程啟峰高雄11日電）第15任總統、副總統及第10屆立委選舉今天投票，中國國民黨總統候選人韓國瑜上午由女兒韓冰陪同，至高雄市林園區普願寺投票，韓國瑜順道進普願寺參拜後離去，全程未受訪。

普願寺的投票民眾一早就大排長龍，大批媒體也到場守候，韓國瑜上午8時餘由韓冰陪同現身普願寺，媒體一擁而上，場面一度混亂。韓國瑜一路排隊進投票所投票，韓冰則在大批媒體包圍下，不發一語，先行上車離開。

韓國瑜投完票後進普願寺參拜，隨後搭車離去，全程未受訪。（編輯：管中維）1090111

國民黨總統候選人韓國瑜（圖）11日一早就前往高雄市林園區的普願寺投開票所排隊投票，圖為韓國瑜步出圈票處，準備將3張選票投入票匭。中央社記者董俊志攝 109年1月11日