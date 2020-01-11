承認敗選總辭 吳敦義：沒有戀棧問題

（中央社記者王承中台北11日電）國民黨總統立委雙輸，黨主席吳敦義今天表示，將在下週率副主席、秘書長及黨內一級主管向中常會總辭。對於是否接受慰留，他說，現在還不知道，沒有戀棧的問題。

總統立委選舉結果今晚揭曉，國民黨不僅在總統選舉大敗，立委選舉也慘輸，距離吳敦義日前高喊要達60席的目標相差甚遠。

吳敦義晚間率領國民黨副主席兼秘書長曾永權、副秘書長兼發言人張顯耀、國民黨立法院黨團總召曾銘宗、組發會主委杜建德、行管會主委邱大展等黨務一級主管在國民黨中央召開記者會。

吳敦義表示，國民黨在總統選舉遇到挫折，在區域立委席次也不完全符合期待，所以就國民黨的政治任務而言，並沒有達到好的成績，要冷靜、沉思及檢討。

吳敦義指出，預定下週召開的中常會，主席、副主席、秘書長及黨內一級主管等重要幹部，會向中常會請求總辭。中常會會如何決定，下週就會了解。

吳敦義表示，總統選舉結果不如期待，以挫折告終，但是國民黨總統候選人韓國瑜已全力以赴，在競選過程中沒有踰矩，充分代表國民黨公開公平的競選風度，雖敗猶榮，他給予最深的謝意。希望韓國瑜未來就如同稍早韓國瑜在記者會所說，以高雄市長身分，對市政工作展開積極有貢獻的建設。

吳敦義指出，國民黨雖然遭遇挫折，但不能放棄信心，不能放棄廣大黨員同志跟國民的期待，將來會愈挫愈勇，找回國民黨的堅強、成功、服務與忠誠，真正達到國民黨始終如一的目標。

對於總統蔡英文連任成功，吳敦義也表示，希望蔡總統的第二任能夠做出更符合國民需要的政策，讓國家安全、人民安居樂業、兩岸和平穩定發展，這也是國民黨一貫的主張。

吳敦義最後率曾永權及黨內一級主管一鞠躬，感謝大家的支持、關心及指教。

媒體詢問，若下週中常會決議慰留，是否會接受，吳敦義表示，現在都不知道，因為一級主管以上是對中常會負責，下週才會了解。

媒體追問，會不會戀棧。吳敦義說，沒有所謂戀棧的問題。隨後便在隨扈及黨務主管的簇擁下離開記者會現場。（編輯：謝佳珍）1090111