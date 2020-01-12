蔡總統高票連任 曾厚仁：民意強烈對中國說不

（中央社記者唐佩君布魯塞爾11日專電）總統蔡英文以史上最高得票數連任，駐歐盟兼駐比利時代表曾厚仁今天表示，當台灣以強烈民意對中國說不，歐盟隨即肯定台灣是民主等理念相近夥伴，未來雙方將更深化交往。

中選會晚間宣布，蔡總統與副總統候選人賴清德獲得817萬231票，不僅超越2016年獲得的689萬票，更打破2008年前總統馬英九創下的765萬9014票最高得票紀錄，創下1996年總統直選以來的最高票紀錄。

蔡總統以史上最高得票數大贏對手韓國瑜成功連任，歐盟對外事務部、歐洲議會及比利時的國會友台小組都發表祝賀聲明。

歐盟對外事務部恭賀這次大選台灣高投票率所展現的民意，並強調雙方的治理體系均是建立在對民主、法治和人權的共同承諾之上。

歐洲議會友台小組認為這場選舉再次證明台灣人民堅決捍衛自由民主的決心，不受外來恫嚇與介入。而比利時國會友台小組同樣認為台灣大選彰顯對民主的堅持。

曾厚仁今天在駐處舉辦活動，邀請歐洲議會、比利時政界、學者以及僑胞留學生等逾百人一同觀看開票轉播，活動結束後曾厚仁接受中央社訪問，表達對台歐盟友誼深化看法。

他以今天歐盟對外事務部回應為例，表示較過去2屆總統大選的發言更為充實，展現近年台歐盟關係進展，特別是歐盟提到台灣治理體系，這非常重要，展現彼此是理念相近夥伴，認為今天歐盟回應很正面，在蔡總統的第2任期內，台歐盟將在這個基礎上深化交往。

此外，蔡總統在勝選感言指出，對兩岸和平穩定的承諾不變，但雙方都有責任，「和平、對等、民主、對話」是兩岸重啟良性互動的關鍵。

曾厚仁表示，若中國政府不接受蔡總統的兩岸互動原則，在國際上更嚴厲打壓，必須明白會激起台灣更多的反作用力。

他認為，這場選舉已證明台灣人民更敢於對中國說不，代表過去數年中國對台灣相關政策大失敗，也會讓國際社會更了解，台灣路線已是主流民意。（編輯：劉學源）1090112