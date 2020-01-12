蔡總統連任 法學者：國際社會應守護台灣民主

（中央社記者曾婷瑄巴黎12日專電）總統大選開票，駐法代表處邀請法國學者、記者齊聚觀看開票。對總統蔡英文勝出，法國智庫學者馬拉費說，台灣的民主給國際社會許多啟發，全球民主國家都有責任共同守護。

駐法代表吳志中致詞表示，台灣守護的價值就是法國遵循的價值。他重申蔡總統選後國際記者會中所說，台灣應是國際社會的夥伴，而非議題。吳志中說：「台灣這個華人世界的唯一民主證明了普世價值、經濟發展、社會正義、女性權益及同志權益是可以共生互利的。」

法國治理觀察智庫Synopia主席馬拉費（Alexandre Malafaye）接受中央社記者專訪表示，蔡總統壓倒性勝利的結果傳達兩個訊息，「第一是台灣的命運掌握在自己手裡，而這命運的走向是獨立，建立自己的國家，也證明了『一國兩制』的終結，將由『兩國兩制』取而代之」。

馬拉費接著說，第二個訊息是台灣人民的「勇氣」。他說：「你們表達了雖然台灣很小，但是人民願意為爭取民主付出代價，如同過去，因為你們知道民主的價值。面對中國的壓迫，台灣人願意承擔可能的後果，這個決定需要勇氣，我很欽佩台灣人。」

研究全球政治治理的馬拉費表示，台灣的民主非常可貴，不僅是與時俱進的「現代民主」，也是全球為數不多的真正民主。除了傳統的代議體制，更有參與式民主。他說：「台灣的民主給我們許多啟發，全球的民主國家都有責任共同保護它。」

策略研究基金會（FRS）研究員波恩達茲（Antoine Bondaz）則在中央社專訪時說，這次的選舉傳達了兩件事。第一是台灣民主防衛機制的健全，亦即這次不論是誰當選，台灣都力抗中國的各種干涉與文攻武嚇，以極高的投票率清楚表達了自己的選擇，「這是台灣民主制度的勝利」。

第二個訊息則是蔡總統選後記者會中所說，台灣將以「和平、對等、民主、對話」面對中國，指出試圖片面改變現狀的是中國。蔡總統也呼籲國際社會，台灣將積極以實質管道參與國際，這也是未來歐洲聯盟（EU）和法國需與台灣繼續共同努力的。

在場法國學者與友人都對台灣民主制度的成就表示感動與感佩，也相信在這次的選舉後，各國將需重新審視國際社會、台灣和中國之間的關係，為台灣開啟更大的國際空間。（編輯：周永捷）1090112