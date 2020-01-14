韓媒：連台灣也拒絕「中國命運共同體」

南韓「朝鮮日報」評論委員安勇炫14日在他署名的專欄「萬物相」中，以「連台灣也拒絕的『中國命運共同體』」為題分析這次中華民國總統大選的結果。中央社記者姜遠珍首爾攝 109年1月14日

（中央社記者姜遠珍首爾14日專電）南韓「朝鮮日報」評論委員安勇炫今天在他署名的專欄「萬物相」中，以「連台灣也拒絕的『中國命運共同體』」為題分析這次中華民國總統大選結果及海峽兩岸關係。

南韓總統文在寅曾說，「韓國和中國是命運共同體」，安勇炫在專文中以台灣的經驗來質疑這種說法。

專文表示，2008年初的大選中，中國國民黨候選人馬英九提出「6.3.3政策」，希望透過親中政策實現經濟成長率6%、國民所得每人每年3萬美元及失業率降至3%以下，以此贏了強調「台灣獨立」的反中派民主進步黨候選人。

根據這項政策，前總統馬英九2010年與中國簽署相當於自由貿易協定（FTA）的海峽兩岸經濟合作架構協議（ECFA），開啟了「Chiwan（China+Taiwan）時代」。中國與台灣的貿易規模從2009年的1062億美元增至2014年的1983億美元，增加將近一倍。2010年台灣經濟成長率達10.6%。

專文指出，但隨著台灣企業湧入人工成本低廉的中國大陸，台灣出現「產業空洞化」的徵兆，中國人大手筆買入台灣房地產，使房價暴漲，中國大陸遊客目中無人的態度也傷害台灣人的自尊心，親中的負面影響頗深遠。

2014年香港民眾占中雨傘革命的民主化示威，讓台灣人再次切實感受到來自中國的威脅。看到高呼「中國統一」的中華人民共和國主席習近平政權踐踏香港市民的舉動，讓他們聯想到「台灣的未來」。國民黨在2014年底九合一地方選舉中慘敗。

專文表示，2015年11月，習近平和馬英九在新加坡舉行兩岸分治66年以來的首次高峰會。習近平說，「兩岸同胞是打斷骨頭連著筋的同胞兄弟」，向馬英九送上「台灣加入亞洲基礎設施投資銀行（AIIB）」的禮物。這是為拯救面臨2016年大選卻深陷親中困境的國民黨，但反中的民主進步黨候選人蔡英文最後高票當選。

直到2019年初，總統蔡英文連任的前景還不大樂觀，因為連3年上調最低工資、縮短工作時間、廢核電等多重因素導致經濟發展舉步維艱，支持率僅有30%左右，落後國民黨候選人10個百分點以上。

這次拯救蔡總統的依然是「香港示威」。台灣人看到去年6月以來為了民主和自由價值而流血倒地的香港市民，深刻體會到「比金錢更重要的是什麼」，他們不想成為吃飽飯的豬。

專文指出，中國人最瞭解中國，台灣人和香港人不可能不知道北京從未曾在平等的基礎上與周邊勢力交流。如果不小心摻和進習近平的「中國夢」，就有可能淪落為主從關係。雖然同為中華民族，但他們拒絕與中國成為「命運共同體」，如果他們聽到文在寅說「韓國和中國是命運共同體」這句話，不知會作何感想？（編輯：郭中翰）1090114