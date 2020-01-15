台美官員再同框 討論加勒比海地區合作關係

（中央社記者侯姿瑩台北15日電）2020總統大選落幕，台美官員再度同框。駐聖克里斯多福及尼維斯大使李志強13日與訪問克國的美國財政部助理部長Marshall Billingslea等人會面，針對台美在加勒比海地區建立合作交換意見。

美國駐巴貝多大使館官方推特14日推文表示，Billingslea、美國國務院西半球事務局副助卿Cynthia Kierscht、美國駐巴貝多大使Linda Taglialatela與李志強會面，並感謝台灣在加勒比海地區扮演有建設性的角色。

外交部也在官方推特轉發這則推文。外交部發言人歐江安向中央社記者表示，李志強13日應邀與訪問克國的Billingslea等美方官員餐敘；雙方針對台美在加勒比海地區建立合作關係，包括共同推展農業、教育、衛生及再生能源等領域的合作計畫交換意見；美方表示，樂願與台方合作，共同深化與台灣在加勒比海友邦的關係。

歐江安說，外交部對美方的支持表達歡迎與感謝。

過去一年來，台美互動持續升溫，美方時常透過推特發布雙方官員互動的消息，包括美國國務院官員與台灣駐美官員、友邦高層會談，以及美國官員與台灣駐加勒比海、拉美友邦官員會面的消息；美國藉由此舉來協助鞏固台灣與友邦邦誼的意味濃厚。（編輯：郭萍英）1090115