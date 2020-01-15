總統公布反滲透法 藍營聲請釋憲

（中央社記者王揚宇台北15日電）針對總統蔡英文今天簽署反滲透法並公布，國民黨立委曾銘宗等39人提出釋憲；曾銘宗受訪表示，今天已委請律師提出釋憲聲請書，向司法院大法官聲請釋憲。

蔡總統今天在總統府敞廳發表談話指出，今天已簽署反滲透法並且公布，此法在選前有些討論，反滲透法不是反交流，而且違法構成要件非常嚴謹；民眾如果還有疑慮，她已要求政院做3件事，包括請行政院相關部會持續宣導避免民眾因為不了解，產生不必要的恐慌，同時應即時澄清外界理解錯誤的地方等。

對此，根據立委曾銘宗、高金素梅、李鴻鈞等39人提出的解釋憲法聲請書「案由」部分指出，反滲透法規範定義模糊不明，並藉此科予人民刑罰制裁，違反「罪刑法定原則」、「法律明確性原則」及「比例原則」等情事，其適用已嚴重侵害憲法保障人民言論自由、集會結社自由、財產權及參政權等權利，產生牴觸憲法與適用上的疑義。

為避免造成人民權益、憲法基本原則及公共利益不可回復的重大損害，懇請司法院依釋字第585號、第599號等解釋意旨，逕對系爭條例為停止適用的暫時處分。爰依大法官審理案件法第5條第1項第3款規定，以立法委員現有總額1/3以上的聲請，陳請解釋。

至於聲請解釋憲法的目的，解釋憲法聲請書指出，反滲透法以模糊籠統定義的「滲透來源」，規範禁止人民接受其指示、委託或資助，從事政治獻金、選舉罷免、遊說及集會遊行等行為，並對違反者科予極重的刑罰，業已嚴重侵害人民之言論自由、集會結社自由、財產權、請願權及參政權等憲法所保障權利，且違反罪刑法定原則、法律明確性原則及比例原則等憲法基本原則，都已牴觸憲法，故有聲請解釋必要。（編輯：紀淑芳）1090115