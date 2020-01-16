新竹空軍基地營舍啟用 總統：沈總長精神永存

（中央社記者溫貴香新竹16日電）總統蔡英文今天主持興安專案營舍新建工程啟用典禮，總統說，她是帶著沈一鳴總長的精神，探望聯隊裡的弟兄姊妹，今天雖然沈總長無法出席，但他的精神永存新竹基地。

總統上午在國防部長嚴德發、即將卸任代理參謀總長的準海軍司令劉志斌、空軍司令熊厚基、國安會秘書長李大維、新竹市長林智堅等人陪同下出席並主持「新竹空軍基地興安專案新建營舍啟用典禮」，現場有祥獅獻瑞等表演，也放官兵家屬帶著小孩與會，總統致詞過程中，小孩還「哇」了一聲。

興安專案是將舊的空軍飛官宿舍改建成新式建築。在空軍播放的紀錄影片中，女飛官蔣青樺說，以前營舍的天花板是石棉瓦，一下大雨，天花板就開始下降，變成一個「惡魔曲線」，就開始在寢室裡移動東西，擔心什麼東西掉下來，大雨來時，就「嘟嘟嘟嘟」，開始塞毛巾，避免淹太滿。現在新的寢室變得更好。

也有飛官太太說，寢室好像是他們的家的延伸。影片還拍到飛官搭乘離心機的畫面，她說，那時候常聽他們說當身體承受不了時會暈過去。當真實看到影片時，很驚嚇。他們臉色發白，身上會有離心斑，這是一般人看不到飛官的另一面。

「小孩每天起床都問爸爸今天會回家嗎，我無法告訴他爸爸何時在家、何時不在家，爸爸每天回家像是奢求。」飛官太太哽咽地說，乘風飛翔是他們的願望，但是平安落地是家屬的期望。

總統主持興安專案新建營舍啟用典禮，有5架幻象2000從天際慢速低空飛過衝場，隨後總統參觀新營舍各項設施，與官兵家屬們互動並發禮品。

總統致詞表示，今天到空軍新竹基地，是帶著沈一鳴總長的精神，主持「興安專案營舍新建工程」落成啟用，並且看看聯隊裡的弟兄姊妹。今天雖然沈總長無法出席，但他的精神永存新竹基地。

總統說，沈總長從二聯隊出身，相信對於他的殉職，聯隊的弟兄姊妹一定更加難過。在日前的公祭儀式上，聯隊弟兄駕駛著總長所愛的幻象2000，飛過會場上空向總長道別，令人動容。

「沈總長跟七位殉職將士的故事，以及他們對國家的貢獻，獲得社會民眾的肯定。」總統說，在移柩的路途中，看到了很多社會對軍人的認同。

總統告訴大家，興安專案開始推動時，就是沈總長擔任空軍司令的時候，是他將「新竹基地營舍新建工程」，列入興安專案的三個旗艦計畫之一。

總統說，雖然沈總長無法出席，但這是沈總長為大家爭取的建設，大家要記得他的努力，也要傳承他的精神。要像沈總長一樣努力於堅守崗位、戮力職守，傳承沈總長勇於面對挑戰，堅持克服挑戰的精神。

總統表示，沈一鳴曾說：「困境與挫折，當作是上天對你的考驗，通過了這些考驗，你就會成為一個成熟穩健的人。」

總統說，今天的落成啟用典禮，只是「興安專案」的一部分，未來也會有更多營區將獲得改善。總統並保證，做為三軍統帥，一定會和大家全力以赴，讓全國人民以國軍為榮。

因農曆新年就要到了，總統預祝大家新年快樂，也要求在這段時間務必做好戰訓本務，堅守崗位，因為國防是沒有假期的。

總統說，輪休的人員也請多把握時間陪陪家人，如果要當值，也一定要履行一個任務，就是要打電話回家跟家人問好。（編輯：林興盟）1090116