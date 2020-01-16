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外交部：歐盟挺台參與國際 今年會比往年更強

最新更新：2020/01/16 13:51
外交部國際組織司司長陳龍錦16日在例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，有理由相信歐盟國家今年對於台灣參與國際組織的支持，會比往年更強。中央社記者范正祥攝 109年1月16日
外交部國際組織司司長陳龍錦16日在例行新聞說明會回應媒體詢問時表示，有理由相信歐盟國家今年對於台灣參與國際組織的支持，會比往年更強。中央社記者范正祥攝 109年1月16日

（中央社記者范正祥台北16日電）歐洲議會15日表決通過友台決議，包括重申挺台參與國際組織。對此，外交部國際組織司司長陳龍錦今天表示，有理由相信歐盟國家今年對於台灣參與國際組織的支持會比往年更強。

陳龍錦在外交部例行新聞說明會回應媒體詢問時，作了以上表示。

歐洲議會15日表決通過歐盟「共同外交暨安全政策」（Common Foreign and Security Policy）年度執行報告，以及「共同安全暨防禦政策」（Common Security and Defence Policy）年度執行報告決議案。媒體詢問陳龍錦，未來台灣能與歐盟有什麼合作。

陳龍錦表示，從國組司的角度，對於歐洲議會通過友台決議，「感到非常鼓舞」。

他指出，非常感謝歐洲議會通過2項決議，重申歐洲議會對於台灣有意義參與國際組織的堅定支持；台灣接續也會與歐盟相關國家加強聯繫，不管是實質交流合作或國際相關領域合作，「我們都會和歐盟國家來加強」。

陳龍錦說，「我們也有理由相信，歐盟國家今年對於我們參與國際組織的支持會比往年更強。」

外交部發言人歐江安今天也說，「我們會持續與歐洲國家和理念相近的國家深化彼此合作」，共同捍衛民主自由價值，一起促進區域和平、穩定、繁榮。（編輯：楊凱翔）1090116

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