民調：2020大選反送中影響最大 吳斯懷次之

（中央社記者劉冠廷台北16日電）2020大選落幕，根據台北市信民兩岸研究協會今天所公布的民調顯示，香港反送中造成的影響最大，有26.7%的受訪者表示因此改變支持對象，其次是國民黨提名退將吳斯懷為不分區立委的21.8%。

2020大選結果出爐，哪些事件造成選民改變支持對象，根據台北市信民兩岸研究協會今天公布的最新民調顯示，香港反送中造成的影響最大，有26.7%的受訪者表示因此改變支持對象，其次是國民黨提名退將吳斯懷為不分區立委的21.8%。

另外候選人電視辯論會和政見會，以及反滲透法、王立強共諜案等，也使得受訪者因此改變支持對象。但也有59.1%的受訪者表示，並沒有因為提示的5項事情而改變支持對象。

台北市信民兩岸研究協會透過新聞稿表示，這份民調試圖了解選前幾個熱門爭議事件，對選民的投票行為究竟造成多大影響。調查結果有26.7%的人表示因香港反送中事件而改變支持對象，泛綠民眾有32.1%因此事件而改變，泛藍民眾有15.6%、中立民眾有26.9%。

此外，愈年輕的受訪民眾也愈受到香港反送中事件的影響而改變支持對象，尤其20至39歲民眾因此改變的幅度都超過3成3。

新聞稿指出，國民黨提名吳斯懷為不分區立委，「下架吳斯懷」成為選前熱門議題，民調顯示有21.8%因此改變支持對象，泛綠民眾28.3%因此事件而改變，泛藍民眾有12.6%、中立民眾有22.2%。至於執政黨選前通過反滲透法則有15.3%因此改變支持對象，泛藍民眾有20.3%、泛綠民眾僅13.1%、中立民眾有17.9%。

新聞稿也表示，選前喧騰一時的王立強共諜案，調查顯示有12.1%因此改變支持對象，泛綠民眾有14.8%因此事件而改變，泛藍民眾僅6.8%、中立民眾有12.0%。再則儘管許多人都對候選人的電視辯論會和政見會不感興趣，但調查顯示有18.9%因為本次電視辯論會或政見會而改變支持對象，泛綠民眾有23.0%，泛藍民眾有15.9%。此外，有59.1%的受訪者表示並沒有因為提示的五項事情而改變支持對象。

這項民調是由台北市信民兩岸研究協會委託畢肯市場研究股份有限公司執行電訪，調查範圍為全國22個縣市，以設籍在調查範圍、年滿20歲的民眾為對象，在2020年1月13日至1月14日間，透過電腦輔助電話訪問方式進行調查，以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經「等比分層隨機抽樣」後再以「隨機跳號」替換該門號的末2碼做為實際撥出門號，並成功完訪1070人，在信賴水準95%時，抽樣誤差最大值為正負3個百分點。（編輯：蘇龍麒）1090116