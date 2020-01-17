展望2020 酈英傑：美台真朋友力求共同得益

「『智』同道合–數位對話」論壇第4場：增進美台人民的關係」17日在台北松山文創園區登場，美國在台協會（AIT）處長酈英傑（William Brent Christensen）致詞時再次恭喜台灣順利完成大選，並希望台灣持續為其它追求民主、繁榮並致力於提供人民一條更好道路的國家，樹立傑出榜樣。中央社記者王飛華攝 109年1月17日

（中央社記者侯姿瑩台北17日電）美國在台協會（AIT）處長酈英傑今天表示，AIT將2020的主題設為「真朋友，真進展」，美台之間擁有相同本質，是真誠投資彼此，力求「共同得益」的未來。今年也將擴大全球合作暨訓練架構（GCTF），預計舉辦11場活動。

總統、立委選舉11日落幕，由總統蔡英文勝選連任。AIT、外交部與數位政委唐鳳今天共同舉辦「“智”同道合–數位對話」公共論壇，聚焦美台人民關係；酈英傑（Brent Christensen）、唐鳳、台灣美國事務委員會秘書長王雪虹等人出席。

酈英傑致詞時先恭喜台灣順利舉行大選，也呼應美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）對蔡總統的祝賀，希望台灣持續為其他追求民主、繁榮並致力提供人民一條更好道路的國家，樹立榜樣。

去年是台灣關係法40週年，AIT舉辦多項活動彰顯美台多元、密切的合作。除了細數過去一年美台關係的進展，酈英傑也說，推動美台關係絕對不能「吃老本」，美台人民之間的關係讓雙方得以共同合作，攜手並肩迎向新挑戰，AIT將2020的主題定為「真朋友、真進展」。

酈英傑說，有些國家會以友誼之名，行支配與操縱之實，口稱互惠卻力行勒索；外銷到海外的不是解決方案而是「問題」。相較於憤世嫉俗的機會主義，美台在過去40年所建立的友誼，形成明顯對比。

他指出，美台用來定義自身利益的不只是金錢符號，美國與台灣是真誠地投資彼此，希望看到彼此成功、締造共同的未來，這是所謂的「真朋友，真進展」。期盼未來一年，美台與其他民主大家庭成員一同努力，追求真正的進展。

他說，美台將力求「共同努力，共同得益」，美國與台灣是實力堅強的夥伴，在推動自由且開放的印太區域方面，美台也是天生的夥伴。美台夥伴關係是基於雙方共同擁有的「相同本質」。

酈英傑指出，這些本質包括共享的政治價值觀，包括法治、人權、自由及多元價值；共享的經濟價值觀，包括對自由市場、保護智慧財產權、遵守國際貿易規則的承諾；國際價值觀，包括為解決全球問題貢獻己力，提供人道援助等。

他進一步表示，將擴大成立於2015年的全球合作暨訓練架構（GCTF），2020年將創紀錄、舉辦11場的GCTF工作坊，除了日本將持續作為共同主辦的第三方，還會有第四方夥伴輪流加入共同主辦。今年第一場GCTF將由荷蘭共同主辦，聚焦因應全球海洋垃圾挑戰的解決方案；也規劃將前往台灣以外的地點舉辦活動，包括台灣的邦交國，藉由這樣的活動來凸顯與台灣強化夥伴關係的好處。

另一方面，他說，2020年也將舉辦系列活動，推廣「人才循環大聯盟計畫」（TCA），促進台、美及其他理念相近國家之間的人才交流與培育，並為人才建立人脈網絡。相較於中國企圖挖走台灣人才，美國則是透過人才流通，幫助台灣勞動力在數位時代更加國際化。

王雪虹致詞時表示，台灣將持續擴大與美國在安全、經貿方面的合作，以及人民之間的交流。（編輯：蘇志宗）1090117