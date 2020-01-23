2019年全球清廉印象指數 台灣排名第28再創佳績

（中央社記者趙靜瑜台北23日電）國際透明組織於1月23日公布2019年清廉印象指數，全球共有180個國家及地區納入評比，台灣排名第28名，較2018年第31名上升3名，再創佳績。

法務部廉政署今日發布新聞稿表示，國際透明組織（Transparency International，簡稱TI）於1月23日公布2019年清廉印象指數（Corruption Perceptions Index，簡稱CPI），台灣今年排名第28名，分數為65分，較2018年63分提升2分（滿分為100分），超過全球84%受評國家，為2012年新評比標準以來最佳成績。

若以亞太地區觀察，台灣名次僅次於紐西蘭（第1名，87分）、新加坡（第4名，85分）、澳大利亞（第12名，77分）、香港（第16名，76分）、日本（第20名，73分）及不丹（第25名，68分），居亞太第7名。

廉政署表示，廉政是一項系統工程，需要綜合性的策略，非單一部門可以達成，有賴公、私部門共同合作。台灣2019年評鑑結果的進步，顯示落實聯合國反貪腐公約，接軌國際是正確的方向，台灣也會再接續努力，加強各方面廉政措施及精進相關作為，讓世界看見台灣對反貪腐工作的決心。

廉政署表示，台灣近年持續推動電子化政府，鼓勵行政措施透明化，使民眾能夠在線上完成資訊查詢、業務申辦，乃至與政府能有所對話，讓民眾體會公共事務行政作業流程的「透明」和友善。

針對國家重要公共建設則推動成立廉政平台，鼓勵全程作業公開透明以排除不當勢力干預，降低政府重大工程建設廉政不法風險之疑慮；修正公職人員利益衝突迴避法，強化利益衝突迴避機制及推動公益揭弊者保護法草案立法，建構完善之「吹哨者保護」制度，鼓勵知悉不法弊端者勇於揭弊，都有助於提升外界對政府清廉程度的正面評價。（編輯：黃世雅）1090123