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不只病例數增加 已出現無武漢旅行史確診病患
首頁 / 政治

選後共機首次遠海長航 學者：中國恢復例行訓練

最新更新：2020/01/23 17:18
中共空警500（圖）、轟6等型機23日上午飛越巴士海峽。（圖取自維基共享資源，作者：Alert5，CC BY-SA 4.0）
中共空警500（圖）、轟6等型機23日上午飛越巴士海峽。（圖取自維基共享資源，作者：Alert5，CC BY-SA 4.0）

（中央社記者王承中台北23日電）中共空警500、轟6等型機今天上午飛越巴士海峽。學者認為，由於台灣大選結束，共機飛越巴士海峽，代表將恢復過往例行性、多機種混合編隊的遠海長航訓練，選擇在春節前夕，是為凸顯國防沒有假期。

國防部今天表示，中共空警500、轟6等型機，上午由中國大陸南部陸續出海，飛經巴士海峽航向西太平洋，進行遠海長航訓練活動後，循原航線飛返駐地。

中正大學戰略暨國際事務研究所助理教授林穎佑告訴中央社記者，台灣的大選已經結束，共機今天飛越巴士海峽，進入西太平洋，進行遠海長航訓練，也是代表將恢復過往的例行性訓練。

林穎佑指出，過去包含二戰的突出部戰役、1973年的贖罪日戰爭，以及越戰的新春攻勢，有非常多例子都是利用假期對敵人進行大規模的攻擊，中共選在春節前夕進行這樣的訓練，相信也是為了凸顯「國防沒有假期」。

林穎佑認為，此時共機出海進行遠海長航訓練，可能也是要轉移國內對於武漢肺炎的注意力，相信未來解放軍仍會進行相關演訓，再透過網路媒體進行宣傳。

林穎佑表示，從中共空警500、轟6等大型機的多機種結合，也可以看出過去共軍空軍做的都是國土防空，但這幾年的相關軍事研究都提到，共軍逐漸朝長程戰區打擊、突破敵軍防禦打擊等行為，因此涵蓋掩護、電子對抗、制壓及打擊集群的「空中打擊編隊」是共軍空軍這幾年來相當重視的演練方式。多機種混合編隊，也代表共軍開始將空中打擊從理論走向實戰。（編輯：楊凱翔）1090123

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