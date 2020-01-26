蔡總統高屏宮廟發福袋 配合防疫不握手

（中央社記者程啟峰高雄26日電）今天是大年初二，總統蔡英文今天在高屏地區連跑3間宮廟參香並發放福袋，所到之處前來索取福袋民眾大排長龍，適逢武漢肺炎疫情來勢洶洶，蔡總統發福袋時不握手，也不合影。

蔡總統上午由屏東縣長潘孟安、立委蘇震清等人陪同，首先回到位在故鄉屏東縣楓港的楓港德隆宮參香並發放福袋，大批鄉親一早冒雨前來卡位。配合武漢肺炎疫情防疫，蘇震清服務團隊在現場發放口罩，另有民眾帶來半打酒精乾洗手，一一為現場排隊民眾噴灑手部消毒，蔡總統發放福袋時則全程不握手、不合影。

蔡總統隨後轉往屏東縣東港東隆宮參香並發放福袋，現場也是湧現索取福袋人潮，蔡總統發放福袋時同樣是不握手、不合影。

蔡總統下午由立委許智傑陪同至高雄市鳳山區五甲龍成宮參香並發放福袋，下午高雄天氣轉晴，大批民眾扶老攜幼前來索取福袋，場面熱烈。

配合防疫，許智傑團隊人員戴起口罩手持酒精乾洗手，穿梭現場排隊人龍，一一為民眾消毒手部，並呼籲他們向總統領取福袋時以拱手代替握手。

蔡總統當場發放上千份福袋，全程不握手，也沒合影，在現場停留約40分鐘離去，現場秩序良好。（編輯：張雅淨）1090126