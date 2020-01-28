ICAO封挺台推特帳號 外交部表達強烈遺憾與不滿

（中央社記者王揚宇台北28日電）國際民航組織（ICAO）近日大量封鎖曾發文支持台灣的國際友人推特帳號，外交部今天指出，表達最強烈的遺憾與不滿，並已指示駐加拿大代表處透過各種管道向ICAO表達中華民國政府的嚴正抗議。

國際民航組織（ICAO）近來傳出大舉封鎖挺台灣的推特帳號，這些帳號都是在ICAO推特上表達不滿台灣遭ICAO排除的言論而遭封鎖。美國眾議院外交委員會推文譴責ICAO此舉。

外交部今天發布新聞稿指出，ICAO的不當行為遭到國際媒體揭露後，包括美國聯邦眾議院外交委員會、美國聯邦參議員魯比歐（Marco Rubio, R-FL），以及聯邦眾議員加哈格（Mike Gallagher, R-WI）等國際友人及媒體人士立即嚴正譴責。

外交部表示，對於各界人士為台灣發出正義之聲、支持中華民國參與ICAO等國際組織的具體行動，外交部表示誠摯敬意與謝意。

外交部也強調，ICAO迎合中國政府的蠻橫作風，不當壓制各方支持台灣的聲音，不但喪失其應有的專業中立，更漠視各界人士擁有「世界人權宣言」第19條所保障的言論自由。

對此，外交部表達最強烈的遺憾與不滿，並已指示駐加拿大代表處透過各種管道向ICAO表達中華民國政府的嚴正抗議。此外，中華民國將結合友邦及友好理念相近國家的力量，共同研議要求ICAO改正類此不當打壓。

外交部認為，ICAO做為國際專業民航組織，理應基於專業廣納各方意見，才能妥善確保全球飛安體系沒有缺口和漏洞，達成「無縫天空」（Seamless Sky）的目標。

外交部提醒，國際社會正視中國持續無理霸凌國際組織要求排除台灣的惡劣做法，這不但無助於兩岸關係的良性發展，更使全人類的安全與健康受到損害。

外交部指出，當今全球遭受中國武漢新型冠狀病毒蔓延之際，更凸顯疾病無國界、飛航安全需跨國合作的迫切需要。在面臨各項跨國界的新興威脅，唯有國際社會全體成員摒除政治偏見與私利，不分彼此共同攜手合作，才能有效因應疫情的擴散，並保障國際飛航安全。

外交部表示，台灣具備貢獻國際努力的決心、意願及能力，包括世界衛生組織（WHO）、ICAO在內的聯合國專門機構都應該抗拒中國不當的政治壓力，尋求適當方式讓台灣完整無礙的參與，才能確保全人類的福祉與利益。（編輯：張均懋）1090128