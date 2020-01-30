范瑋琪批蘇貞昌 總統：自助才能助人不需無謂爭吵

（中央社記者溫貴香、葉素萍台北30日電）藝人范瑋琪批評行政院長蘇貞昌禁止口罩出口，總統蔡英文今天表示，先自助才能助人，全力做好國內防疫工作是最優先；不需要做無謂的爭吵，面對疫情應團結一致，通力合作，是國人同胞共同的責任與應該做的事情。

總統蔡英文上午11時召集國安高層會議討論中國武漢肺炎疫情的掌握以及防治工作，也進一步針對疫情對台灣經濟可能造成的衝擊預擬因應作為，開會時間從上午到下午2時許結束，下午3時40分總統偕同副總統陳建仁在敞廳發表談話並回答記者提問。

記者問到藝人范瑋琪日前發文批評行政院長蘇貞昌禁止口罩出口，總統回答表示，禁止口罩出口引發不同爭論，甚至有些情緒，第一，疫情沒有國界、防疫不分藍綠、也不分你我；第二，要先自助才能助人，全力做好國內防疫的工作是最優先，行有餘力的時候，我們也願意提供必要的協助。

總統說，防疫相關規範，應該尊重疫情指揮中心的指引，不需要在無謂的地方上爭吵，面對疫情應該要團結一致，通力合作，才是國人同胞共同的責任與應該做的事情。

總統表示，在整個防疫階段，還是要保持正常生活，但是要謹慎防疫，戴不戴口罩、要戴哪一種口罩，要看不同的情境，就像副總統所說，接觸到病毒的風險愈高就愈需要戴口罩，這也是優先順序不同的地方，請大家遵照疫情指揮中心的指引，她也會請疫情指揮中心加強宣導。（編輯：黃國倫）1090130