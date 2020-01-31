郝龍斌：若當選黨主席禁止高層接受大陸招待

（中央社記者余祥台北31日電）參選國民黨主席的郝龍斌今天表示，若當選會要求國民黨某一層次以上的黨員或主要代表性人物到大陸不應接受招待，一定要在對等、尊嚴的前提下與大陸交往；郝龍斌也表態反對裁撤黃復興黨部。

國民黨主席補選將在3月7日舉行，今天領表截止，將由郝龍斌對戰青壯派立委江啟臣。

郝龍斌下午接受媒體專訪表示，國民黨過去跟大陸交往，讓人覺得態度軟弱、親中，甚至到大陸做生意、變成買辦等，這些都應反省檢討，未來與大陸的交往，一定要堅持中華民國存在的事實。

他坦言，國民黨很多人真的在大陸矮人一截，不見得一定是政治人物，可能是為了生意，跟大陸有一些往來，若他當選黨主席，雖不能要求全部黨員，但某一個層次以上的黨員或主要的代表性人物，到大陸絕對不應接受招待，一定要在對等前提下交往，若無法消除民眾對國民黨的疑慮，將無法爭取到年輕人的支持。

至於國民黨2020選戰大敗，黨內也有裁撤黃復興黨部的呼聲，郝龍斌認為，黃復興是國民黨的鐵票部隊，是對黨最忠貞的一群，黃復興跟民進黨的新潮流派系不一樣，對黨只有奉獻，沒有得到政治利益和好處，但他也承認，黃復興黨部普遍年齡較高。

他認為，黨主席應該要改革黃復興、提升戰力、真正符合社會脈動和需求，甚至努力讓黃復興第二代加入，但他反對裁撤黃復興黨部。

郝龍斌說，兩岸論述也是2020敗選關鍵因素，這是民進黨和共產黨共同努力消滅中華民國的結果，兩岸共識就是一中各表，但民進黨不承認，硬是要解釋成一國兩制，造成誤解，而共產黨也不承認中華民國的事實，等於外部、內部都沒有共識，國民黨的確要反省和檢討。

他認為，國民黨目前是在野黨，九二共識、一中各表的兩岸論述，內部當然可以討論、辯論，但不必急著形成共識，應該是民進黨、共產黨兩個執政黨儘速對話，產生新的共識。

至於黨內有人主張中國國民黨應改為台灣國民黨，郝龍斌說，他認為中國國民黨是最好的名稱，但他持開放態度，只要認同國民黨核心理念，黨內都可以有不同主張。

國民黨下一個重要的政治任務是幫助高雄市長韓國瑜度過罷免難關，他說，武漢肺炎防疫是韓國瑜現階段首要的任務，要展現能夠維護市民安全的能力，國民黨中央也要協助韓在未來5個月爭取市民認同，但萬一罷免案成案，黨中央也要跟高雄市全力合作，讓韓國瑜免於被罷免。

外界對於國民黨世代交替聲浪強，郝龍斌說，國民黨檯面上年輕的政治人物的確較少，他也承認國民黨過去沒有好好培養年輕人，但與其說世代交替，應是世代傳承，既然要接地氣，不能只接年輕人，要接各個世代的地氣。

他也承諾，若當選黨主席會給年輕世代機會，未來黨決策一定有年輕世代參與，副主席中要有40幾歲的人選，秘書長、副秘書長要有20、30歲年輕人，黨務一級主管最好也是40歲以下，且比例無上限，越多越好。

郝龍斌也一再強調，他宣示不選總統，就是認為不應把黨主席作為下一個政治職務的跳板，大家才會合作，國民黨團結的關鍵就是黨主席不能有私心。（編輯：林淑媛）1090131