邁阿密亞特蘭大辦事處同發聲 應讓台灣加入世衛

（中央社記者江今葉華盛頓4日電）武漢肺炎疫情持續蔓延，台灣卻被世界衛生組織排除在外。對此邁阿密經文處與亞特蘭大經文處分別在美國媒體與公開場合，呼籲世衛組織不該以政治因素拒絕台灣參與。

被稱為「武漢肺炎」的2019新型冠狀病毒（2019-nCoV）疫情持續擴大，台灣也出現11個確診病例，但世界衛生組織（WHO）不論是技術性或緊急會議，都排除台灣官員與專家與會。

邁阿密台北經濟文化辦事處處長錢冠州今天投書佛羅里達州西文主流媒體「美洲時報」（Diariolas Américas），呼籲世衛組織不應以政治因素拒絕台灣參與世衛所召開的各項技術性和緊急會議，並應接納台灣成為世界衛生組織的一員，以共同因應新型冠狀病毒疫情。

錢冠州表示，台灣地理上鄰近中國已出現多個確診病例，但因無法從世衛組織獲取病毒疫情的第一手資料，使得防疫工作出現缺口，而讓台灣2300萬人民直接面臨遭感染的風險。

他指出，更令人遺憾的是，世衛組織公布的疫情報告錯誤地將台灣列為中國的一部分，這極可能導致台灣防疫醫療危機。台灣在各種流行疫病處理上累積豐富的專業經驗和能力，將台灣納入全球防疫體系，將使全球各國受惠，也能使世界衛生組織的防疫努力更具成效，確保台灣2300萬人及全球人民的健康。

錢冠州敦促世衛組織呼應美國、日本、歐盟及加拿大等各國政府的主張，立即邀請台灣參與世衛組織的各項技術性和緊急會議，並接納台灣成為世界衛生組織的一員，以共同因應新型冠狀病毒對人類造成的危機。

亞特蘭大環球新聞報（Global Atlanta）4日也報導指出，在新型冠狀病毒陰影籠罩下，台灣為防疫重要一環，呼籲國際支持台灣參與世衛組織。

報導引述駐亞特蘭大辦事處副處長洪中明日前出席亞特蘭大華人活動中心於1月31日的新春活動講話。洪中明表示，醫療無國界，特別是新型冠狀病毒爆發之際，台灣參與世衛組織對台灣及全世界已刻不容緩。

他也感謝日本首相安倍晉三及加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）公開發言支持台灣加入世衛組織。（編輯：韋樞）1090205