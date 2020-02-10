菲駐台代表發函澄清表歉意：未禁止台灣人入境

（中央社記者陳韻聿台北10日電）媒體報導，菲律賓衛生部官員今天表示，對途經中國和台灣的旅客實施旅遊禁令。對此，菲律賓駐台代表班納友向外交部亞太司長葛葆萱致函澄清，並表達歉意，相關發言並非菲國官方立場，台灣人也未遭禁止入境。

外交部發言人歐江安向中央社表示，根據外交部所掌握資訊，媒體所報導菲律賓將台灣劃為中國疫區，並將台灣列入禁航名單的相關消息不正確。由於本案涉及菲方規定，有疑問者可直接洽詢馬尼拉經濟文化辦事處（MECO）。

歐江安也提供MECO理事主席暨菲律賓駐台代表班納友（Angelito Banayo）給外交部亞太司長葛葆萱的澄清函原文。

班納友在文中指出，菲律賓衛生部次長杜明戈（Eric Domingo）的發言內容反映的並非菲國官方立場，而是基於世界衛生組織（WHO）的政治分類。

根據報導，杜明戈今天在記者會上說：「既然我們對中國有臨時旅遊禁令，台灣也包括在內。」

班納友表示，已透過執行秘書向總統辦公室傳達，台灣的衛生規範十分全面。此外，班納友也向菲國總統辦公室提供資料，說明台灣政府如何抑制疫情蔓延。

班納友向葛葆萱說明，菲律賓政府12日將就新型冠狀病毒（武漢肺炎）召開一場工作會議，屆時衛生部、總統辦公室、移民局和外交部都會有官員出席，一同就臨時旅遊禁令做最終決定。

班納友強調，目前移民單位實務上並未禁止台灣人入境。對於衛生部門官員造成混淆的發言，班納友向葛葆萱表示歉意。（編輯：蘇龍麒）1090210