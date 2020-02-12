美國宗教自由聯盟排除台灣 華郵專欄作家抱不平

（中央社記者江今葉華盛頓11日專電）美國國務卿蓬佩奧上週宣布成立「國際宗教自由聯盟」，卻未邀請台灣參與。「華盛頓郵報」專欄作家羅金撰文為台灣抱不平，指北京多方施壓，台灣甚至未能獲得觀察員身分。

蓬佩奧（Mike Pompeo）上週在華府宣布成立「國際宗教自由聯盟」（International Religious Freedom Alliance），並邀請27國共同參與。但台灣卻被排除於外。

國際宗教自由聯盟成立之際，副總統當選人賴清德正在華府訪問，他不僅出席「國家祈禱早餐會」（National Prayer Breakfast），也出席美國宗教自由大使布朗貝克（Sam Brownback）主持的國際宗教自由圓桌會議。

華盛頓郵報（Washington Post）專欄作家羅金（Josh Rogin）今天撰文透露，部分美國國務院官員試圖安排賴清德出席蓬佩奧的宗教自由聯盟成立晚宴，但卻未獲蓬佩奧辦公室同意，台灣也不在聯盟名單中。

儘管美國國務院不願說明台灣未被邀請的原因，但他引述兩個消息來源指出，北京對多個參與的國家施壓，以確保台灣被排除在外。消息人士也透露，國務院一度準備給予台灣觀察員身分，但最後卻未得到國務院的公開認可。

羅金指出，過去2年來，台灣政府致力於成為美國國務院在全球促進宗教自由的一分子，也對宗教運動慷慨捐助，但美國國務院仍將台灣排除於外。

邀請賴清德訪美的對華援助協會會長傅希秋接受羅金訪問時指出，將台灣排除在美國領導的第一個宗教自由國際聯盟之外是極為不公義的行為。以地緣政治為藉口排除台灣，美國向中共政權發出錯誤的訊號，中國宗教迫害已達到40年來最嚴重的情況。

美國國務院發言人向羅金表示，美台在宗教自由議題上的夥伴關係前所未有的牢固，儘管台灣不是國際宗教自由聯盟的創始成員之一，美方仍積極與台灣就加入聯盟進行討論。

羅金指出，在北京積極在政治與外交孤立台灣之際，川普政府聲稱支持台灣擴大在世界衛生組織（WHO）等國際組織的參與。但如果連美國國務院都不將台灣納入自己倡議的聯盟之中，美國政府又如何讓其他國家將台灣包含在內？

為糾正這個錯誤，他建議蓬佩奧與美國國務院應當向台灣道歉，並將台灣納入國際宗教自由聯盟之中。如果川普政府真的堅信應反擊中國的施壓，並與保護宗教信仰權利的國家站在一起，美國必須實現自己的主張。（編輯：周永捷）1090212