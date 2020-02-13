韓國瑜罕見現身院會 盼中央協助公務口罩額溫槍

（中央社記者葉素萍、顧荃台北13日電）高雄市長韓國瑜今天罕見現身行政院會，行政院發言人Kolas會後轉述，韓國瑜提到開學在即，希望公務用的口罩、酒精、額溫槍由中央協助補充；另外，高雄市觀光受到衝擊，希望中央紓困協助。

Kolas指出，應變及紓困特別條例所要提供的預算對象，使用者包括中央地方，六都今天反映的事項大同小異，一是公務口罩用量，是否可以在下一波口罩產量增加後，成為優先配給對象；另外就是針對目前居家隔離、居家檢疫人數愈來愈多，這些人力問題希望與中央一起協調，行政院長蘇貞昌也都綜合回覆。

韓國瑜睽違8個月後再次列席行政院會，這也是韓國瑜上任1年多以來，第3次列席院會。

行政院發言人Kolas Yotaka（谷辣斯．尤達卡）在行政院會後記者會受訪指出，韓國瑜主要針對疫情提到，即將開學，希望公務用的口罩、酒精、額溫槍由中央協助補充，韓國瑜也提到高雄很多觀光飯店、商圈、中小企業都受到衝擊，希望中央提出紓困協助高雄市。

Kolas表示，蘇貞昌、教育部長潘文忠今天特別提到，開學在即趁這個機會，好好盤點到底需要多少片兒童口罩或是幼兒用口罩，盤點完後，由衛福部定義什麼年齡需要用兒童口罩、什麼樣的年齡需要用幼兒口罩，再由教育部統計數量，由經濟部協調廠商生產。

Kolas指出，蘇貞昌並特別指示，這時正好是落實教導小朋友正確衛教知識的大好時機，到底什麼樣的狀況才需要使用口罩，趁機告訴大家正確的教育知識，當然勤洗手更是重要；她說，除了部分六都首長、副首長共同提出的需求之外，政府也會加緊補充洗手乳、乾洗手這類用品給各級學校。

蘇貞昌今天就「因應COVID-19（武漢肺炎）疫情相關措施」報告裁示指出，為儘速協助這些在短期經營上可能馬上會出現困境的產業，政府已提出第一波紓困方案。

蘇貞昌請請各部會提出相關紓困方案時，秉持4大原則，包括，雨露均霑、立竿見影、固本強身、加速公建。（編輯：蘇志宗）1090213